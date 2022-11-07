С начала года продажи новых автомобилей в России упали более чем на 60%
С января по октябрь в России было продано 502 474 автомобиля, что на 60,8% меньше, чем в прошлом году, об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
При этом по итогам октября число проданных новых автомобилей и легких коммерческих грузовиков в России составило 45 228, что на 62,8% меньше в сравнении с аналогичными показателями за октябрь 2021 г. В сентябре было продано 46 698 машин, следует из отчета за предыдущий месяц.
По итогам месяца лидером продаж остается отечественный «АвтоВАЗ», который в октябре реализовал 19 145 машин Lada, что на 25% меньше по сравнению с октябрем прошлого года. Всего с начала 2022 г. компания продала 142 910 автомобилей (-51% по сравнению с прошлым годом).
Больше всего сократились продажи вновь у Lexus — на 99%, в октябре 2022 г. было продано всего 9 машин (после 13 в сентябре и 16 в августе) в сравнении с 1358 автомобилями в октябре прошлого года. Также значительное падение показал Volvo, который в октябре смог реализовать 7 машин (в прошлом году был продан 991 автомобиль). На 98% в октябре сократились продажи Land Rover — 9 против 500 в октябре прошлого года, Mitsubishi — 70 против 3016 и Toyota — 128 против 8516.
Автопроизводителями, которые показали значительный рост в октябре, стали японская Infiniti и Lifan (+51% и +50% соответственно), при этом с января по октябрь их продажи сократились на 41% и 72% соответственно. С начала года продажи новых автомобилей выросли только у китайского автопроизводителя Dongfeng Motor Corporation (DFM), который за этот период продал 1350 автомобилей (+269%). В октябре было реализовано 95 машин, что на 10% меньше по сравнению с октябрем прошлого года.
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