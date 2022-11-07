С начала года продажи новых автомобилей в России упали более чем на 60%

Больше всего сократились продажи вновь у Lexus — на 99%, в октябре 2022 г. было продано всего 9 машин (после 13 в сентябре и 16 в августе) в сравнении с 1358 автомобилями в октябре прошлого года. Также значительное падение показал Volvo, который в октябре смог реализовать 7 машин (в прошлом году был продан 991 автомобиль). На 98% в октябре сократились продажи Land Rover — 9 против 500 в октябре прошлого года, Mitsubishi — 70 против 3016 и Toyota — 128 против 8516.