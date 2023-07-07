Мантуров анонсировал повышение с 1 августа утильсбора на ввозимые для перепродажи авто
Правительство проиндексирует с 1 августа утилизационный сбор на легковые авто и LCV, грузовики и автобусы, которые ввозятся в Россию юрлицами и физлицами для последующей перепродажи. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».
Утильсбор – разовый платеж за каждую произведенную или ввезенную в страну единицу техники. Выплата позиционируется как экологический сбор, она призвана компенсировать затраты на будущую утилизацию техники.
«С учетом всех мнений было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи», – рассказал он.
Вице-премьер отметил, что значительная часть импортируемых в Россию авто уходят в «серую зону», а перекупщики не обеспечивают потребителей запчастями и сервисным обслуживанием, отчего страдают как сами покупатели, так и дилерское общество. Всего за первое полугодие в Россию ввезли более 450 000 авто, половина из которых пришлась на б/у сегмент, добавил он.
При этом повышение утильсбора не коснется жителей дальневосточных регионов, которые ввозят автомобиль для собственного пользования, подчеркнул Мантуров.
Размер индексации утильсбора вице-премьер не назвал.
Утилизационный сбор действует в России с сентября 2012 г. Изначально он распространялся только на импортеров, но с 2014 г. выплату ввели и для российских автопроизводителей. При этом для отечественных производителей предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют выплату.