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Мантуров анонсировал повышение с 1 августа утильсбора на ввозимые для перепродажи авто

Ведомости

Правительство проиндексирует с 1 августа утилизационный сбор на легковые авто и LCV, грузовики и автобусы, которые ввозятся в Россию юрлицами и физлицами для последующей перепродажи. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

Утильсбор – разовый платеж за каждую произведенную или ввезенную в страну единицу техники. Выплата позиционируется как экологический сбор, она призвана компенсировать затраты на будущую утилизацию техники. 

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«С учетом всех мнений было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи», – рассказал он.

Вице-премьер отметил, что значительная часть импортируемых в Россию авто уходят в «серую зону», а перекупщики не обеспечивают потребителей запчастями и сервисным обслуживанием, отчего страдают как сами покупатели, так и дилерское общество. Всего за первое полугодие в Россию ввезли более 450 000 авто, половина из которых пришлась на б/у сегмент, добавил он.

При этом повышение утильсбора не коснется жителей дальневосточных регионов, которые ввозят автомобиль для собственного пользования, подчеркнул Мантуров.

Размер индексации утильсбора вице-премьер не назвал.

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Утилизационный сбор действует в России с сентября 2012 г. Изначально он распространялся только на импортеров, но с 2014 г. выплату ввели и для российских автопроизводителей. При этом для отечественных производителей предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют выплату.

В начале марта этого года кабмин сообщил об отсрочке уплаты утилизационного сбора для отечественных автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). В мае АвтоВАЗ» предложил повысить утильсбор в бюджетном сегменте легковых автомобилей почти на 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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