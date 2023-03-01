Газета
Бизнес

Правительство перенесло уплату утильсбора автозаводами на конец 2023 года

Ведомости

Правительство отсрочило уплату утилизационного сбора для отечественных автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

«Конечный срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2022 г. и за I–III кварталы 2023 г. будет перенесен на 15 декабря 2023 г.», — говорится в сообщении.

Таким образом кабмин рассчитывает помочь российским автопроизводителям справиться с проблемой дефицита оборотных средств и создать запас запчастей для бесперебойной работы заводов.

Утильсбор — разовый платеж за каждую произведенную или ввезенную в страну единицу техники. Выплата позиционируется как экологический сбор, она призвана компенсировать затраты на будущую утилизацию техники. 

Утилизационный сбор действует в России с сентября 2012 г. Изначально он распространялся только на импортеров, но с 2014 г. выплату ввели и для российских автопроизводителей. При этом для отечественных производителей предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют выплату.

Производители прицепов просят увеличить субсидию для компенсации утильсбора

В противном случае цены на отечественную технику могут вырасти на 20–50%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных