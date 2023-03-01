Правительство перенесло уплату утильсбора автозаводами на конец 2023 года
Правительство отсрочило уплату утилизационного сбора для отечественных автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Конечный срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2022 г. и за I–III кварталы 2023 г. будет перенесен на 15 декабря 2023 г.», — говорится в сообщении.
Таким образом кабмин рассчитывает помочь российским автопроизводителям справиться с проблемой дефицита оборотных средств и создать запас запчастей для бесперебойной работы заводов.
Утильсбор — разовый платеж за каждую произведенную или ввезенную в страну единицу техники. Выплата позиционируется как экологический сбор, она призвана компенсировать затраты на будущую утилизацию техники.
Утилизационный сбор действует в России с сентября 2012 г. Изначально он распространялся только на импортеров, но с 2014 г. выплату ввели и для российских автопроизводителей. При этом для отечественных производителей предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют выплату.