Правительство перенесло уплату утильсбора автозаводами на конец 2023 года

Утилизационный сбор действует в России с сентября 2012 г. Изначально он распространялся только на импортеров, но с 2014 г. выплату ввели и для российских автопроизводителей. При этом для отечественных производителей предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют выплату.