Производители прицепов просят увеличить субсидию для компенсации утильсбора

Ассоциация «Спецавтопром» попросила председателя правительства Михаила Мишустина выделить в 2023 г. дополнительно 10 млрд руб. на выплату субсидий производителям прицепной техники. Письмо было направлено в середине декабря 2022 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.