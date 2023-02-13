Производители прицепов просят увеличить субсидию для компенсации утильсбора

Производители прицепов просят увеличить субсидию для компенсации утильсбораВ противном случае цены на отечественную технику могут вырасти на 20–50%
Ассоциация «Спецавтопром» попросила председателя правительства Михаила Мишустина выделить в 2023 г. дополнительно 10 млрд руб. на выплату субсидий производителям прицепной техники. Письмо было направлено в середине декабря 2022 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.
В «Спецавтопром» входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику. В письме указано, что субсидия предоставляется предприятиям «в размерах, равных утильсбору, который должна выплатить компания».
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам