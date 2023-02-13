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Производители прицепов просят увеличить субсидию для компенсации утильсбора

В противном случае цены на отечественную технику могут вырасти на 20–50%
Арина Литова
Константин Чалабов / РИА Новости

Ассоциация «Спецавтопром» попросила председателя правительства Михаила Мишустина выделить в 2023 г. дополнительно 10 млрд руб. на выплату субсидий производителям прицепной техники. Письмо было направлено в середине декабря 2022 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.

В «Спецавтопром» входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику. В письме указано, что субсидия предоставляется предприятиям «в размерах, равных утильсбору, который должна выплатить компания».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных