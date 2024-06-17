«Известия» узнали о планах МВД ужесточить правила перепродажи ввезенных авто
В России могут ужесточить правила перепродажи ввезенных автомобилей, соответствующие поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств предложило внести МВД, сообщают «Известия».
Поправки появятся в документе ко второму чтению, изменения поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили изданию источники в правительстве. Согласно поправкам, в случае продажи в течение года ввезенной машины новому владельцу могут отказать в постановке автомобиля на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому). Изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, пояснил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Льготный тариф составляет 3400 руб. для автомобилей до трех лет и 5200 руб. для машин старше трех лет, коммерческий утильсбор – от 300 000 руб. до 1,3 млн, указывает газета.
Обязанность платить повышенный утильсбор с большей долей вероятности ляжет именно на покупателя, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он ссылается на закон «Об отходах производства и потребления», согласно которому претензии по уплате утильсбора могут предъявляться как импортеру, так и конечному владельцу авто.