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«Известия» узнали о планах МВД ужесточить правила перепродажи ввезенных авто

Ведомости

В России могут ужесточить правила перепродажи ввезенных автомобилей, соответствующие поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств предложило внести МВД, сообщают «Известия».

Поправки появятся в документе ко второму чтению, изменения поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили изданию источники в правительстве. Согласно поправкам, в случае продажи в течение года ввезенной машины новому владельцу могут отказать в постановке автомобиля на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому). Изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, пояснил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. 

Льготный тариф составляет 3400 руб. для автомобилей до трех лет и 5200 руб. для машин старше трех лет, коммерческий утильсбор – от 300 000 руб. до 1,3 млн, указывает газета. 

Обязанность платить повышенный утильсбор с большей долей вероятности ляжет именно на покупателя, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он ссылается на закон «Об отходах производства и потребления», согласно которому претензии по уплате утильсбора могут предъявляться как импортеру, так и конечному владельцу авто.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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