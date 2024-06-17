«Известия» узнали о планах МВД ужесточить правила перепродажи ввезенных авто

Поправки появятся в документе ко второму чтению, изменения поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили изданию источники в правительстве. Согласно поправкам, в случае продажи в течение года ввезенной машины новому владельцу могут отказать в постановке автомобиля на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому). Изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, пояснил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.