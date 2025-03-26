Китайские внедорожники Lixiang будут официально представлены в РФ
Внедорожники китайского автопроизводителя Lixiang будут официально представлены в России. Концерн Sinomach Auto будет заниматься сертификацией автомобилей для российского рынка и формированием дилерской сети. Об этом сообщается в пресс-релизе дистрибутора.
«В первую очередь планируется сертификация наиболее востребованных моделей, составляющих 97% спроса в России, это внедорожники с индексами 6,7 и 9», – говорится в сообщении.
Получение сертификата ОТТС и начало официальных продаж в России запланировано на конец 2025 г.
С 2023 г. Sinomach Auto официально представляет в России внедорожники Oting и с 2024 г. – внедорожники бренда ROX Motors.
До 2025 г. на российском рынке автомобили Li Auto реализовывались неофициально.