«Черкизово» заплатит 5 млрд рублей своим основным акционерам за производителя зерновых «Напко»

В 2016 г. «Напко» произвела 250 000 т зерновых и зернобобовых

Это снимет вопросы об их конфликте интересов и удвоит земельный банк группы

Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Свинина на горошине

В ходе сделки один из крупнейших российских агрохолдингов, группа «Черкизово», получит 147 000 га сельхозземель «в стратегически важных для компании Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях», следует из ее сообщения. Таким образом, земельный банк «Черкизово» увеличится до 287 000 га. Кроме того, группа купит сопутствующую производственную инфраструктуру для возделывания и хранения пшеницы, кукурузы, подсолнечника, гороха.