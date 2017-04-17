Завод Solopharm может получить 500 млн рублей от Фонда развития промышленности

Производители лекарств рассчитывают на рост за счет импортозамещения
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Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) 13 апреля одобрил заем по программе «Проекты развития» для петербургского ООО «Гротекс», сообщил представитель ФРП. ООО «Гротекс» (Solopharm) – фармацевтический завод основателя «Ленты» Олега Жеребцова, работает с 2014 г., выпускает жидкие лекарственные формы.
По данным ФРП, в третью очередь предприятия «Гротекс» планирует вложить 1,32 млрд руб., из которых фонд может предоставить 500 млн руб., общий размер инвестиций в завод, по данным ФРП, – 8 млрд руб.