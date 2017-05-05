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Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: «Газпром» поделится газом

«Газпром» ищет партнера для работы на Тамбейской группе месторождений

Им может стать «Новатэк»
Президент Владимир Путин рассказал предправления «Газпрома» Алексею Миллеру (справа), какой партнер нужен компании на Ямале
Президент Владимир Путин рассказал предправления «Газпрома» Алексею Миллеру (справа), какой партнер нужен компании на Ямале
Михаил Климентьев / РИА Новости

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что «Газпром» доразведал Тамбейский кластер (включает четыре месторождения на полуострове Ямал), увеличив с 2008 г. его запасы более чем вдвое: на 4,1 трлн до 6,7 трлн куб. м. Из дальнейших слов Путина следует, что «Газпрому» нужно для разработки Тамбейской группы привлечь партнеров: «Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами. Просил бы обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. При привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы, и второе – максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности» (цитаты по ТАСС). Миллер ответил, что партнером «Газпрома» может стать российская компания, которая уже обладает опытом в СПГ и переработке жирного газа. «Новые запасы позволят реализовать проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии, так как ряд месторождений Тамбейской группы содержат так называемый жирный газ (с высоким содержанием этана), переработка которого повысит экономическую эффективность разработки», – заверил президента Миллер.

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