«Газпром» ищет партнера для работы на Тамбейской группе месторождений

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что «Газпром» доразведал Тамбейский кластер (включает четыре месторождения на полуострове Ямал), увеличив с 2008 г. его запасы более чем вдвое: на 4,1 трлн до 6,7 трлн куб. м. Из дальнейших слов Путина следует, что «Газпрому» нужно для разработки Тамбейской группы привлечь партнеров: «Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами. Просил бы обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. При привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы, и второе – максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности» (цитаты по ТАСС). Миллер ответил, что партнером «Газпрома» может стать российская компания, которая уже обладает опытом в СПГ и переработке жирного газа. «Новые запасы позволят реализовать проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии, так как ряд месторождений Тамбейской группы содержат так называемый жирный газ (с высоким содержанием этана), переработка которого повысит экономическую эффективность разработки», – заверил президента Миллер.

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