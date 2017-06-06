Суд удовлетворил иск УК «Капиталъ» к ДВМП по облигациям

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: ДВМП возвращает долги

Проблемы с обслуживанием публичного долга у ДВМП начались в мае прошлого года, когда компания допустила дефолт по рублевым и еврооблигациям Юрий Смтюк / ТАСС

Арбитражный суд г. Москвы (первой инстанции) 11 мая удовлетворил иск управляющей компании «Капиталъ» к Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головная компания – Fesco) на сумму более 256 млн руб. Претензия связана с невыплатами купонного дохода по рублевым облигациям группы, размещенного в июне 2013 г. на 2 млрд руб. Резолютивная часть опубликована 3 июня.