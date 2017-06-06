Транспорт
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: ДВМП возвращает долги

Суд удовлетворил иск УК «Капиталъ» к ДВМП по облигациям

Компания должна выплатить более 250 млн рублей

Арбитражный суд г. Москвы (первой инстанции) 11 мая удовлетворил иск управляющей компании «Капиталъ» к Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головная компания – Fesco) на сумму более 256 млн руб. Претензия связана с невыплатами купонного дохода по рублевым облигациям группы, размещенного в июне 2013 г. на 2 млрд руб. Резолютивная часть опубликована 3 июня.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике