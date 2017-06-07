Промышленность
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Сербские лекарства сделают в России

Производитель антисептика лизобакт хочет построить завод в России

Сербская Bosnalijek в качестве площадки рассматривает и Калужскую область

Сербский фармпроизводитель Bosnalijek рассматривает возможность строительства в России завода в Калужской области, рассказали «Ведомостям» два сотрудника компаний-конкурентов. Калужская область – один из вариантов, окончательного решения нет, знает человек, близкий к администрации этого региона. На заводе планируется выпускать твердые лекарственные формы, знает один из собеседников «Ведомостей».

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