ГТЛК купит у «Вертолетов России» 30 машин в 2018 году

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Для закупки вертолетов уставный капитал ГТЛК в следующем году будет увеличен на 4,3 млрд руб., сообщил Сергей Емельянов Максим Стулов / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, единственный владелец – Минтранс) в 2018 г. купит у «Вертолетов России» 30 вертолетов (12 «Ансатов» и 18 Ми-8) в санитарных версиях для поставки их в лизинг авиакомпаниям, соглашение об этом компании подписали в четверг на авиасалоне МАКС. Вертолеты получат в лизинг авиакомпании, которые выиграют тендеры регионов на оказание услуг санитарной авиации. В программе сейчас участвуют 34 региона.