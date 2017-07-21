Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Льготный полет ГТЛК
ГТЛК купит у «Вертолетов России» 30 машин в 2018 году
Авиакомпании получат их в лизинг на льготных условиях
- Александр Воробьев
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Для закупки вертолетов уставный капитал ГТЛК в следующем году будет увеличен на 4,3 млрд руб., сообщил Сергей Емельянов
Максим Стулов / Ведомости
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, единственный владелец – Минтранс) в 2018 г. купит у «Вертолетов России» 30 вертолетов (12 «Ансатов» и 18 Ми-8) в санитарных версиях для поставки их в лизинг авиакомпаниям, соглашение об этом компании подписали в четверг на авиасалоне МАКС. Вертолеты получат в лизинг авиакомпании, которые выиграют тендеры регионов на оказание услуг санитарной авиации. В программе сейчас участвуют 34 региона.
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