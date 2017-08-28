Минпромторг предупредил о рисках повышения минимальной цены на водку

Повышение минимальной розничной цены за полулитровую бутылку водки до 300 руб. приведет к сокращению легального рынка , считают в Минпромторге Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Повышение минимальной розничной цены за полулитровую бутылку водки до 300 руб. приведет к сокращению легального рынка и «к серьезному увеличению потребления суррогатов типа "боярышника", считают в Минпромторге. Так пресс-служба ведомства прокомментировала ТАСС предложение Минздрава, где считают, что крепкий алкоголь в России должен дорожать быстрее инфляции. В результате здоровье нации только ухудшится, возражают в Минпромторге. Собеседник ТАСС уточнил, что предложение Минздрава в ведомстве не получали. О том, что Минздрав предложил Минфину в 2018 г. повысить акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9% и назвал 300 руб. за бутылку оптимальной ценой для водки, сообщили "Известия". В Минфине на запрос «Известий» не ответили. В декабре 2016 г. в Иркутской области после употребления внутрь жидкости для ванн «Боярышник» с содержанием метанола погибло более 70 человек.

В последний раз цена на водку повышалась в мае 2017 г. 13 мая вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены полулитровой бутылки водки с 190 до 205 руб. Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения ставки акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 г. – с 500 руб. за 1 л спирта до 523 руб. В Минфине тогда подчеркивали, что цену повышали также с учетом того, чтобы не создать стимулов для увеличения теневого рынка крепкого алкоголя. Курирующий алкогольную отрасль вице-премьер Александр Хлопонин говорил в апреле, что минимальная цена водки будет обсуждаться раз в полгода, а в следующий раз ее планируют скорректировать к 2018 г.

В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться один-два раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.

После новогодних праздников речь шла о 78 погибших в Иркутской области из-за употребления жидкости для ванн «Боярышник», в которой содержался метанол, хотя на этикетке в составе значился этиловый спирт. Разразившийся из-за массового отравления скандал дошел до высшего уровня. Президент Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2017 г. переработать законодательство, чтобы изменить действующие акцизы на алкогольную продукцию и спиртосодержащие жидкости. Также он поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%. К середине 2017 г. президент поручил правительству ужесточить розничную торговлю лекарствами, в которых содержится этиловый спирт, и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, выпускаемой и продаваемой в стране.

На большой пресс-конференции 23 декабря Путин назвал правильным, но запоздалым решение ввести акцизы на спиртосодержащую продукцию. Cлучившееся в Иркутске президент назвал трагедией. Он рассказал, что в этом городе несколько иностранцев наладили производство препаратов для ванн, но при этом использовали неядовитый спирт. Но один из этой группы, по словам Путина, «решил отдельно заработать» и применил раздобытый где-то технический спирт. Президент предполагает, что тот не понимал, что делает.