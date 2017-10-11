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Александр Воробьев
Транспорт
Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: За российских банкротов заплатят иностранцы

Пассажиров разорившихся авиакомпаний могут развезти за счет роялти «Аэрофлота»

Фонд помощи пассажирам обанкротившихся перевозчиков могут наполнить из платежей за перелеты над Сибирью

Создать фонд, чтобы финансировать вывоз пассажиров разорившихся авиакомпаний, предложил в конце сентября руководитель Росавиации Александр Нерадько, отчитываясь в Госдуме о ситуации с «ВИМ-авиа». Чтобы наполнить фонд, Нерадько предложил установить надбавку в 10 руб. к каждому авиабилету. За год с учетом трафика российских авиакомпаний (в 2017 г. ожидается не менее 100 млн человек) таким образом можно собрать 1 млрд руб., сказал он.

Но 4 октября председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил на совместном брифинге с министром транспорта Максимом Соколовым, что создание страхового фонда не приведет к росту цен на билеты и что он будет сформирован из внебюджетных источников.

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