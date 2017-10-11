Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: За российских банкротов заплатят иностранцы
Пассажиров разорившихся авиакомпаний могут развезти за счет роялти «Аэрофлота»
Фонд помощи пассажирам обанкротившихся перевозчиков могут наполнить из платежей за перелеты над Сибирью
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«Аэрофлот» де-факто уже финансирует разорившиеся авиакомпании, теперь это будет и де-юре
Марина Лысцева / ТАСС
Создать фонд, чтобы финансировать вывоз пассажиров разорившихся авиакомпаний, предложил в конце сентября руководитель Росавиации Александр Нерадько, отчитываясь в Госдуме о ситуации с «ВИМ-авиа». Чтобы наполнить фонд, Нерадько предложил установить надбавку в 10 руб. к каждому авиабилету. За год с учетом трафика российских авиакомпаний (в 2017 г. ожидается не менее 100 млн человек) таким образом можно собрать 1 млрд руб., сказал он.
Но 4 октября председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил на совместном брифинге с министром транспорта Максимом Соколовым, что создание страхового фонда не приведет к росту цен на билеты и что он будет сформирован из внебюджетных источников.
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