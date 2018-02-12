Казахский партнер Романа Троценко по «Новапорту» может продать акции холдинга

Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Удачный год для IPO

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Основной пассажиропоток «Новапорту» обеспечивают сибирские аэропорты Максим Слуцкий / ТАСС

Холдинг «Новапорт» может провести IPO или привлечь стратегического инвестора после консолидации 20 аэропортовых активов, рассказал совладелец «Новапорта» Роман Троценко (его слова передал «Интерфакс»). «Это один из возможных вариантов <...> Думаю, решение будем принимать в следующем году», – заявил Троценко.

«Новапорт» – совместная компания Троценко, чье состояние оценивается в $1,6 млрд, и казахского инвестфонда Meridian Capital. Партнеры владеют холдингом через кипрскую T.S. Trans Siberia Co Limited на паритетных началах. Бенефициары фонда не раскрываются. «Это хорошо организованные технократы с прекрасным европейским образованием. Мы знакомы еще по Казахстану», – рассказывал Троценко Forbes. Бизнесмен работал в Алма-Ате на рубеже 1980 – 1990-х гг. Forbes писал, что среди владельцев Meridian Capital – бывшие топ-менеджеры Казкоммерцбанка Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд и Сауат Мынбаев.

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