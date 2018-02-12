Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Удачный год для IPO

Казахский партнер Романа Троценко по «Новапорту» может продать акции холдинга

Аэропортовый холдинг может провести IPO или привлечь стратегического инвестора

Холдинг «Новапорт» может провести IPO или привлечь стратегического инвестора после консолидации 20 аэропортовых активов, рассказал совладелец «Новапорта» Роман Троценко (его слова передал «Интерфакс»). «Это один из возможных вариантов <...> Думаю, решение будем принимать в следующем году», – заявил Троценко.

«Новапорт» – совместная компания Троценко, чье состояние оценивается в $1,6 млрд, и казахского инвестфонда Meridian Capital. Партнеры владеют холдингом через кипрскую T.S. Trans Siberia Co Limited на паритетных началах. Бенефициары фонда не раскрываются. «Это хорошо организованные технократы с прекрасным европейским образованием. Мы знакомы еще по Казахстану», – рассказывал Троценко Forbes. Бизнесмен работал в Алма-Ате на рубеже 1980 – 1990-х гг. Forbes писал, что среди владельцев Meridian Capital – бывшие топ-менеджеры Казкоммерцбанка Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд и Сауат Мынбаев.

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