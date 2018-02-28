«Газпром» разместил еврооблигации по рекордно низкой ставке

«Газпром» (на фото председатель правления компании Алексей Миллер) установил на рынке еврооблигаций два рекорда Евгений Разумный / Ведомости

Благодаря пришедшим в Европу морозам «Газпром» уже седьмой день подряд обновляет исторические максимумы суточного экспорта. 27 февраля компания поставила потребителям в дальнем зарубежье 695,1 млн куб. м газа. Еще два рекорда «Газпром» установил на рынке еврооблигаций. Компания разместила пятилетние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45% годовых.

«Это минимальный ориентир доходности, с которым на рынок внешних заимствований когда бы то ни было выходили российские компании. В любой валюте, не только во франках», - сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков.

Ставка купона новых евробондов «Газпрома» снижалась трижды, рассказали организаторы размещения. Изначально облигации предполагалось выпускать с ориентиром доходности 2%. Открыта книга заявок была со ставкой 1,75%, которая потом последовательно снижалась сначала до 1,5 % и 1,45%, знает банкир. Но даже с этой ставкой она была переподписана более чем на 20%, сообщил Шулаков.

«Объем выпуска - тоже своего рода рекорд. В швейцарских франках единовременных заимствований такого размера раньше не делал ни один представитель не только российского, ни одного из развивающихся рынков», - сказал Шулаков. Большая часть ценных бумаг - около 87% – выкуплена европейскими инвесторами (в том числе около 80% - зарегистрированными непосредственно в Швейцарии), оставшаяся - российскими. Год назад «Газпром» выпускал еврооблигации в швейцарских франках на сумму 500 млн и со ставкой 2,25%.

Всего в 2018 г. «Газпром» планирует привлечь на рынках иностранного капитала рекордные 416,97 млрд руб. (около $7 млрд), следует из материалов компании. В значительной степени средства нужны для финансирования инвестпрограммы компании - на 2018 г. она запланирована в размере 1,278 трлн руб., сообщал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В 2019 г. инвестпрограмма увеличится еще почти на 10% до 1,4 трлн руб, уточнял он.