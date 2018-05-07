Минтранс России разрешил болгарской авиакомпании новые рейсы из Москвы в Бургас
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Болгарские перевозчики получили разрешение на 44 рейса в неделю на линии Москва – Бургас в сезон «Лето 2018» (апрель – октябрь. – «Ведомости»), что противоречит договоренностям авиационных властей России и Болгарии от января 2017 г., говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна замруководителя Росавиации Олегу Климу. Согласно двустороннему соглашению на линии Москва – Бургас авиакомпании каждой из стран имеют назначения в сумме на 28 рейсов в неделю.
От России назначены S7 (21 рейс в неделю) и «Аэрофлот» (семь рейсов – полеты начнет со 2 июля), от Болгарии – национальный перевозчик Bulgaria Air (28 рейсов). «Превышение квоты болгарской стороной <...> с учетом того, что российские авиакомпании вынуждены облетать Украину, сводит целесообразность регулярных рейсов в Болгарию практически к нулю», – пишет Тасун.
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