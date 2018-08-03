Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4623 от 03.08.2018 под заголовком: На кухне появилась «Система»

АФК «Система» инвестировала в индийский сервис доставки еды

Всего Faaso’s получила от новых инвесторов $15 млн
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Индийская онлайн-платформа Faaso’s, занимающаяся приготовлением и доставкой еды, получила $15 млн от инвесторов на развитие. Среди них – фонды АФК «Система» Sistema Asia Fund и Леонида Богуславского Ru-net Holdings, а также Sequoia Capital India, Lightbox, Evolvence India. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор и партнер Sistema Asia Fund Advisory Кирилл Кожевников. Представители Faaso’s, Evolvence и Ru-net подтвердили это.

Sistema Asia Fund создан в конце 2015 г. и инвестирует на ранних стадиях в стартапы из Индии и Юго-Восточной Азии. Выходил ли уже фонд из проектов, его представитель комментировать отказался. «Система» хорошо знакома с индийским рынком: более 10 лет назад она приобрела долю в местном операторе Sistema Shyam Teleservices (тогда Shyam Telelink). Впоследствии оператора купила Reliance Communications.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике