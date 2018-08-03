АФК «Система» инвестировала в индийский сервис доставки еды

Статья опубликована в № 4623 от 03.08.2018 под заголовком: На кухне появилась «Система»

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Онлайн-платформа Faaso’s занимает приготовлением и доставкой еды Faaso’s

Индийская онлайн-платформа Faaso’s, занимающаяся приготовлением и доставкой еды, получила $15 млн от инвесторов на развитие. Среди них – фонды АФК «Система» Sistema Asia Fund и Леонида Богуславского Ru-net Holdings, а также Sequoia Capital India, Lightbox, Evolvence India. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор и партнер Sistema Asia Fund Advisory Кирилл Кожевников. Представители Faaso’s, Evolvence и Ru-net подтвердили это.

Sistema Asia Fund создан в конце 2015 г. и инвестирует на ранних стадиях в стартапы из Индии и Юго-Восточной Азии. Выходил ли уже фонд из проектов, его представитель комментировать отказался. «Система» хорошо знакома с индийским рынком: более 10 лет назад она приобрела долю в местном операторе Sistema Shyam Teleservices (тогда Shyam Telelink). Впоследствии оператора купила Reliance Communications.