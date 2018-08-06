PepsiCo сменит гендиректора

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Индра Нуи (на фото) попросила совет директоров подготовиться к ее уходу больше года назад, пишет WSJ со ссылкой на знакомых с ситуацией людей
Don Heupel / Reuters
Новым гендиректором PepsiCo станет ее ветеран Рамон Лагуарта, заявила в понедельник компания. Его кандидатуру единогласно одобрил совет директоров. На этом посту он сменит Индру Нуи, которая возглавляет компанию с 2006 г.
Нуи уйдет с поста гендиректора 3 октября, а в начале следующего года перестанет быть председателем совета директоров. За те 12 лет, что она руководит PepsiCo, выручка компании увеличилась на 81% и составила $63,5 млрд в 2017 г. Кроме того, размер дивидендов на акцию почти утроился с $1,16 в 2006 г. до $3,17 в 2017 г. При Нуи компания значительно расширила линейку продуктов, пытаясь приспособиться к меняющимся вкусам потребителей в пользу более здорового питания, пишет The Wall Street Journal (WSJ). При этом она сопротивлялась попыткам инвесторов-активистов разделить компанию.
Лагуарта работает в PepsiCo уже 22 года. В сентябре 2017 г. уроженец Барселоны стал президентом компании, заняв вторую по значимости должность. Тогда Нуи говорила, что собирается оставаться гендиректором «в обозримом будущем». Но теперь ее уход продолжит серию отставок крупных производителей напитков и продуктов питания, которым становится труднее конкурировать с менее крупными брендами, отмечает WSJ. Так, в прошлом году гендиректоров сменили Coca-Cola и Mondelez, а Campbell Soup сделала это в мае.
Нуи попросила совет директоров подготовиться к ее уходу больше года назад, пишет WSJ со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. По их словам, Нуи приняла решение уйти только тогда, когда она и совет директоров стали уверены в том, что смена гендиректора пройдет гладко. Как заявила PepsiCo, ожидается, что остальные топ-менеджеры, включая финансового директора Хью Джонстона, сохранят свои посты. Лагуарта станет шестым гендиректором PepsiCo в ее 53-летней истории. Каждый раз компания выбирала на эту должность кого-то из собственных сотрудников.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продал более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в 2018 г., отметил президент ВТБ Андрей Костин. Галицкий остался миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева