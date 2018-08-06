PepsiCo сменит гендиректора

Индра Нуи (на фото) попросила совет директоров подготовиться к ее уходу больше года назад, пишет WSJ со ссылкой на знакомых с ситуацией людей Don Heupel / Reuters

Новым гендиректором PepsiCo станет ее ветеран Рамон Лагуарта, заявила в понедельник компания. Его кандидатуру единогласно одобрил совет директоров. На этом посту он сменит Индру Нуи, которая возглавляет компанию с 2006 г.

Нуи уйдет с поста гендиректора 3 октября, а в начале следующего года перестанет быть председателем совета директоров. За те 12 лет, что она руководит PepsiCo, выручка компании увеличилась на 81% и составила $63,5 млрд в 2017 г. Кроме того, размер дивидендов на акцию почти утроился с $1,16 в 2006 г. до $3,17 в 2017 г. При Нуи компания значительно расширила линейку продуктов, пытаясь приспособиться к меняющимся вкусам потребителей в пользу более здорового питания, пишет The Wall Street Journal (WSJ). При этом она сопротивлялась попыткам инвесторов-активистов разделить компанию.

Лагуарта работает в PepsiCo уже 22 года. В сентябре 2017 г. уроженец Барселоны стал президентом компании, заняв вторую по значимости должность. Тогда Нуи говорила, что собирается оставаться гендиректором «в обозримом будущем». Но теперь ее уход продолжит серию отставок крупных производителей напитков и продуктов питания, которым становится труднее конкурировать с менее крупными брендами, отмечает WSJ. Так, в прошлом году гендиректоров сменили Coca-Cola и Mondelez, а Campbell Soup сделала это в мае.

Нуи попросила совет директоров подготовиться к ее уходу больше года назад, пишет WSJ со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. По их словам, Нуи приняла решение уйти только тогда, когда она и совет директоров стали уверены в том, что смена гендиректора пройдет гладко. Как заявила PepsiCo, ожидается, что остальные топ-менеджеры, включая финансового директора Хью Джонстона, сохранят свои посты. Лагуарта станет шестым гендиректором PepsiCo в ее 53-летней истории. Каждый раз компания выбирала на эту должность кого-то из собственных сотрудников.

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