«Роснефть» выходит из проекта «Печора СПГ»
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Государственная нефтяная компания «Роснефть» «в настоящее время не видит перспектив развития проекта [«Печора СПГ»] и выходит из него без каких-либо убытков и обязательств», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Именно поэтому в конце августа «дочка» госкомпании «РН-Газ» снизила долю в ООО «РН-Печора СПГ» с 50,1 до 1%. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». При этом Доля второго акционера, сингапурской CH Gas Pte ltd (принадлежит Alltech Дмитрия Босова), пропорционально выросла до 99%.
Была это денежная сделка или безденежная, представитель «Роснефти» комментировать отказался. Он также не стал говорить, есть ли у «Роснефти» колл-опционы на увеличение доли в «РН-Печора СПГ» и при каких условиях. Представитель Alltech пока отказался от комментариев.
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