Комитет Госдумы по энергетике дал отрицательное заключение на поправки в закон, которые могли бы это разрешить

Проект «Роснефти» «Печора СПГ» не сможет экспортировать газ Евгений Разумный / Ведомости

В четверг комитет Госдумы по энергетике дал отрицательное заключение на законопроект, который мог разрешить совместному проекту «Роснефти» и принадлежащей Дмитрию Босову Alltech – «Печора СПГ» – экспортировать газ. В заявлении комитета указано, что «дальнейшее внесение изменений в закон в части экспорта сжиженного природного газа (СПГ) необходимо проводить после анализа сложившейся ситуации на мировом и региональных рынках».

В 2015 г. Alltech и «Роснефть» договорились совместно разрабатывать «Печора СПГ». Госкомпания получила контролирующую долю в предприятии. Параметры сделки не раскрывались, а запасы двух месторождений оценивались в 165 млрд куб. м газа. В 2016 г. «Роснефть» объявила конкурс на выбор подрядчика для предпроектных работ по проекту «Печора СПГ», писал «Интерфакс». Из документов компании следовало, что «Роснефть» рассматривала несколько вариантов развития проекта – строительство СПГ-производства на 4,3 млн т в год, газохимический комплекс по производству 6,9 млн т метанола или проект по производству 4,3 млн т метанола и 3,3 млн т карбамида. Ранее проект «Печора СПГ» предполагал строительство завода СПГ мощностью 8–10 млн т в год и морского терминала. «Роснефть» хотела приобрести лицензии на Лаявожский и Ванейвисский участки в дополнение к уже имевшимся, но они достались «Газпрому».

Комитет Госдумы отмечает, что одобрение законопроекта «будет противоречить стратегическим задачам страны в сфере энергетической политики». Они ссылаются на слова президента Владимира Путина, который говорил, что российские проекты СПГ не должны конкурировать с российским трубопроводным газом. «Принятие законопроекта в предложенном виде в настоящее время представляется нецелесообразным», – приходит к выводу комитет Госдумы по энергетике.

Представитель госкомпании не ответил на вопросы «Ведомостей», представитель Alltech отказался от комментариев.

С 2006 по 2014 г. экспортировать газ мог только «Газпром». В декабре 2013 г. был принят закон, который позволил экспортировать СПГ компаниям, лицензии которых предусматривали строительство СПГ-заводов на 1 января 2013 г. Через пять месяцев занимающий тогда место первого зампреда думского комитета по природным ресурсам Валерий Язев внес в Госдуму законопроект, который отодвигал эту дату до 1 июля 2014 г. Это позволяло «Печора СПГ» также претендовать на экспорт газа.

Законопроект Язева в сентябре 2014 г. получил нейтральную оценку правительства с формулировкой, что текст «нужно доработать». В 2016 г. прошли выборы в Госдуму, и Язев в состав нового созыва не попал. С тех пор над законопроектом никто не работал и он висел мертвым грузом, говорит собеседник «Ведомостей» в комитете по энергетике. За отрицательный отзыв на законопроект Язева все члены комитета проголосовали единогласно, уточняет он.

В 2016 г. «Роснефть» добыла 67,1 млрд куб. м газа (10,5% от общей добычи в России).

Госкомпания не первый раз поднимает вопрос о том, что не один только «Газпром» должен иметь право экспортировать газ. «Мы пока работаем в этом направлении, но мы не собираемся никакую монополию разрушать, мы пытаемся работать в рамках этой монополии, пытаемся через «Газпром» проработать возможности развития поставок российского газа», – говорила в конце 2017 г. вице-президент «Роснефти» Влада Русакова. При этом один из будущих акционеров «Роснефти», китайская CEFC (намерена купить 14,16% в госкомпании), уже высказывалась, что хотела бы получить доступ к российскому газу через партнерство с «Роснефтью». Китайская компания уже начала переговоры о покупке доли в крупнейшем газовом проекте «Роснефти» – «Роспане», говорили источники «Ведомостей».

Возможность экспорта с «Печора СПГ» очень важна для проекта, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Пока «Роснефть» сосредоточена на экспорте нефти, а доля газа в выручке небольшая (4,3% в 2016 г.). По его мнению, «Роснефть» сможет рассчитывать на получение права экспортировать СПГ после того, как примет финальное инвестиционное решение по своим СПГ-проектам.

Проект выглядел перспективным еще 5–7 лет назад, но сейчас ситуация изменилась, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Во-первых, «Роснефти» не удалось увеличить ресурсную базу (она досталась «Газпрому»), а во-вторых, в мире сейчас ощущается избыток СПГ, который будет компенсирован спросом лишь к 2025 г. Строить проект сегодня может оказаться экономически неэффективно, считает он.