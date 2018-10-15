Total открыла завод моторных масел в России
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Российское подразделение Total Marketing & Services (M&S) – ООО «Тотал восток» объявило о введении в эксплуатацию завода в Калужской области по производству моторных масел и смазочных материалов мощностью около 40 000 т в год (первая линия). В 2017 г. компания реализовала около 50 000 т масел на российском рынке, заняв на нем около 4% (2% в 2013 г.). Но до сих пор собственного производства в России не имела.
«Наше активное участие в СПГ-проектах в Арктике показывает, что для концерна Total Россия стала стратегически важной страной. Помимо деятельности в области добычи углеводородов мы рассматриваем российский рынок как один из самых приоритетных и растущих рынков для нашего подразделения Marketing & Services», – сказал гендиректор Total Патрик Пуянне на открытии завода.
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