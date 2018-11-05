Россия наконец сможет поставлять в Китай мясо птицы

Россия наконец сможет поставлять в Китай мясо птицы Агроинвестор

Протоколы о взаимных поставках мяса и субпродуктов птицы, а также молочной продукции Россия и Китай планируют подписать 7 ноября, сообщили три человека, близких к российской стороне и принимавших участие в подготовке документов. Речь о замороженном мясе птицы и молочной продукции, уточнил представитель Минсельхоза, протоколы будут подписаны на встрече глав правительств России и Китая. До среды премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Китае с официальным визитом. Связаться с представителем Медведева, как и с представителем китайской стороны, не удалось. С российской стороны документы подпишет руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, подтвердила представитель службы Юлия Мелано.

О планируемом подписании документов знает и руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев: «Сейчас для этого никаких препятствий нет – Китай максимально либерализует свой рынок, особенно для стратегических партнеров».

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев пока затрудняется оценить последствия соглашения с Китаем – не известны условия торговли. С каждой стороны для взаимных поставок будут аккредитованы и допущены по 10 предприятий, знает другой собеседник «Ведомостей», но подробностями не делится. Списки аккредитованных предприятий будут согласованы позже, обещает Мелано.

В 2017 г. Китай, по данным Agrifood Strategies, импортировал 451 950 т мяса птицы, 84,5% – из Бразилии. Для российского мяса птицы китайский рынок под запретом с 2005 г. – из-за вспышек птичьего гриппа. Формально два года назад Китай признал Россию благополучной по этой болезни, но поставки не возобновились. Теоретически, рассуждает Давлеев, Россия могла бы поставлять в Китай куриные лапки и субпродукты, они пользуются там большим спросом – 300 000–400 000 т в год.

Это очень радостная новость – российский рынок ждал ее много лет, особенно производители мяса птицы, замечает руководитель одного из таких предприятий. В 2017 г. Россия на 5 процентных пунктов перевыполнила показатели по мясу и мясопродуктам, зафиксированные в Доктрине продовольственной безопасности (85%), в частности, за счет мяса птицы и свинины.

Россия и правда достигла самообеспеченности птицей, но излишков нет, замечает Давлеев: в январе – августе Россия импортировала 135 000 т, экспортировала 97 000 т. Китай – второй после США производитель птицы в мире, напоминает эксперт: свыше 17 млн т в год мяса кур, уток и гусей; особо популярно в Китае красное мясо, а белое мясо, т. е. грудка, менее востребовано. Если это белое мясо попадет в Россию, оно будет дешевле российского, замечает Давлеев, что может плохо сказаться на средней цене на мясо птицы: только недавно цены восстановились, до этого три года были на 14–16% ниже. Крупнейший производитель курятины в России, группа «Черкизово», по собственным данным, в III квартале 2018 г. в среднем продавал ее по 99,14 руб./кг – на 12% дороже, чем годом ранее.

Китай – один из наиболее интересных зарубежных рынков сбыта для ГК «Дамате» – как молочной продукции, так и мяса индейки, говорит представитель компании: сейчас «Дамате» проходит аттестацию молочной продукции, чтобы поставлять ее в Китай, и с индейкой надеется попасть в список аккредитованных предприятий.

Представитель «Черкизово» не смог предоставить комментарии в понедельник вечером.