«Роснефть» раскрыла цену закупки нефти в 2019 году

Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» в 2019 г. закупит 5,14 млн т нефти у «Газпром нефти» за 132,5 млрд руб., следует из плана закупок крупнейшей нефтедобывающей компании России. Это означает, что «Роснефть» заложила в эту сделку цену российского сорта Urals в $46 за баррель по сравнению с текущими котировками $51 за баррель, указывает Reuters. «Роснефть» не раскрывала закупки нефти весь 2018 год», — отмечает агентство.

«Использование свопового механизма (географического замещения) при поставках нефти является распространенной практикой в нефтяной отрасли и позволяет снизить логистические издержки», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы компании. В «Газпром нефти» подтвердили соглашение с «Роснефтью», также указав, что встречные поставки нефти — традиционный механизм для российских нефтяных компаний.

Согласно материалам закупки у единственного поставщика, нефть будет доставляться по трубопроводам «Транснефти» на Ангарскую НХК и Ачинский НПЗ. Мощность Ангарской НХК составляет 10,2 млн т нефти в год, Ачинского НПЗ — 7,5 млн т.

На этой неделе главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что консервативный прогноз «Роснефти» на 2019 г. — нефть в диапазоне $50–53 за баррель. Каковы оптимистический и базовый сценарии, а также какую цену заложила компания в бюджет, он не сказал. По прогнозу социально-экономического развития правительства, в 2019 г. цена нефти сорта Urals снизится до $63,4 за баррель.