Это может быть связано с переездом в российскую юрисдикцию или налоговой оптимизацией, полагают эксперты

«Ренова» (100% компании принадлежит Виктору Вексельбергу) увеличило уставный капитал с 28 000 до 35,781 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса» Андрей Гордеев / Ведомости

Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб. Это может быть связано с переездом в российскую юрисдикцию или налоговой оптимизацией, полагают эксперты

ООО «Ренова» (100% компании принадлежит Виктору Вексельбергу) увеличило уставный капитал с 28 000 до 35,781 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Изменение было зарегистрировано в системе 20 марта 2019 г. Компания зарегистрирована в ноябре 2015 г. с капиталом 10 000 руб. (увеличен до 28 000 руб. в 2016 г.). Представитель «Реновы» не ответил на запросы «Ведомостей». По мнению экспертов, увеличение уставного капитала может быть связано с перерегистрацией головной компании в российскую юрисдикцию, попыткой минимизировать последствия американских санкций, оформлением строительных проектов на головную компанию, налоговой оптимизацией или даже подготовкой к реализации крупного проекта.

Один из вариантов: «Ренова» переводит в российский офшор головную компанию, на которой будут числиться основные активы, рассуждает инвестбанкир, с которым поговорили «Ведомости». «Возможно, санкции США вынуждают Вексельберга выводить активы в Россию», – допускает он. С этой версией согласен и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Всего в российских офшорах пока зарегистрировано три компании, сообщало Минэкономразвития 15 марта. «Реновы» или компаний, с ней связанных, в списке не было. На рассмотрении находятся еще девять заявок на перерегистрацию в САР, говорили в ведомстве. Но новых резидентов в российских офшорах пока не появилось, подчеркнул в разговоре с «Ведомостями» федеральный чиновник.

Возможен сценарий, в котором увеличение уставного капитала вызвано новым законом о строительстве, продолжает инвестбанкир. Ранее все проекты девелоперской компании «Кортрос холдинг» оформлялись как отдельные юрлица. Теперь они могут быть оформлены на головную компанию, предполагает он. Чистая прибыль «Кортрос холдинга» в 2017 г. составила 357,7 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»).

«Причины докапитализации могут быть самые разные: от пополнения оборотных средств холдинговой компании и ее дочерних предприятий до подготовки к отчуждению актива или его части», – замечает управляющий партнер компании «УК Право и бизнес» Александр Пахомов. Возможно, владельцу необходимо поднять стоимость актива, погасить задолженность перед кредиторами или выполнить требования кредиторов в ходе реструктуризации. Не исключена конвертация займов в уставный капитал, если общество финансировалось из заемных средств учредителя, напоминает эксперт. Собеседник «Ведомостей» в крупном госбанке говорит, что увеличение уставного капитала «Реновы» может быть связано с налоговой оптимизацией. Его коллега из другого госбанка отмечает, что компания могла финансироваться через займы акционера, а это не приветствуется налоговой. Поэтому акционер вполне мог заместить займы на капитал компании.

Кроме продолжения процесса репатриации активов увеличение уставного капитала может быть связано с намерениями «Реновы» войти в крупный проект, считает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Например, по строительству аэропортов. Структуры «Реновы» неоднократно озвучивали интерес к этому проекту», – отмечает юрист.-

С 6 июля 2018 г. ООО «Ренова» владеет 99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус». 0,01% в обеих структурах принадлежат ООО «Клок» Евгения Ольховика (подконтрольная одному лицу компания не может быть единственным учредителем другого предприятия). Через две структуры контролируются российские активы бизнесмена. Первой принадлежат: «Байкал холдинг» (производитель питьевой воды), золотодобывающее «Золото Камчатки», «Акадо холдинг» (интернет-провайдер) и «Оргсинтез» (производитель химической продукции). Второй: ООО «Аэропорт-холдинг» (аэропорт Ростова-на-Дону), биотехнологическая компания «Биостэн» и «Кортрос холдинг».