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В «Газпроме» появились новые кураторы экспорта и внутреннего рынка

Монополия обновила состав правления

«Газпром» сегодня, 1 апреля, объявил о назначении двух новых заместителей предправления. Об отставке сразу двух ключевых заместителей Алексея Миллера – Александра Медведева и Валерия Голубева – концерн сообщил в конце февраля. Вдвоем они отвечали за фактически весь сбытовой комплекс монополии: Медведев отвечал за экспорт в дальнее зарубежье, Голубев – за поставки на внутренний рынок СНГ и взаимодействие с органами власти.

Теперь весь экспорт «Газпрома», уже в должности зампреда правления, будет курировать Елена Бурмистрова. Фактически топ-менеджер уже занималась этой работой в должности гендиректора ООО «Газпром экспорт», которую занимает с 2014 г. Из сообщения «Газпрома» следует, что свою позицию в «Газпром экспорте» Бурмистрова сохранит. Медведев в свое время также совмещал эти позиции. Но в отличие от Медведева ей доверен весь экспорт, включая поставки в ближнее зарубежье.

Весь комплекс задач, относящихся к производству и сбыту внутри России, теперь будет в ведении Виталия Маркелова. Он будет курировать «производственный блок, включая вопросы разведки, добычи, транспортировки и подземного хранения, переработки углеводородов и сбыта на внутреннем рынке, электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти», говорится в сообщении «Газпрома». По сути, Маркелову полностью передан функционал Голубева, но он перестанет заниматься инвестиционной программой.

Формирование и выполнение инвестиционной программы были прерогативой Маркелова, Андрея Круглова (зампред по финансам) и Михаила Сироткина, начальника департамента 121 (управление закупками) и гендиректора «Газпром закупки». С сегодняшнего дня это направление передано под контроль Олега Аксютина, который повышен до зампреда правления. Кроме того, в его задачи будет входит курирование вопросов стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования и закупок.

Андрей Круглов покинул «Газпром» «в связи с переходом на государственную службу». Новым местом работы Круглова будет Минфин, знает федеральный чиновник. Кто вместо Круглова будет курировать финансовый блок, «Газпром» не уточняет.

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