Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Henderson оденет дам

Производитель мужской одежды Henderson расширяет аудиторию

В конце мая компания запустит пошив на заказ женских рубашек, а к осени – костюмов

Дом моды Henderson в конце мая – начале июня начнет шить на заказ женские рубашки, рассказал «Ведомостям» основатель и президент компании Рубен Арутюнян. Сделать это можно будет в трех флагманских магазинах сети в торговых центрах «Афимолл», «Авиапарк» и «Европейский», где в специальных уголках Henderson Su Misura с клиенток будут сниматься мерки и делаться индивидуальные лекала.

После замеров покупательницам будет предложено 10 основных моделей рубашек, а также большой выбор хлопковых египетских тканей итальянской фабрики Albini с шелком, лайкрой, различных узоров и фактуры, продолжает собеседник «Ведомостей», ту или иную модель по желанию женщины всегда можно будет доработать. Получить изделие можно будет через три недели после снятия мерок.

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