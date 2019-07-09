«Роснефть» снизила добычу нефти на крупнейшем проекте

Статья опубликована в № 4851 от 10.07.2019 под заголовком: Нефть не лезет в трубу

«Роснефть» вынуждена снизить добычу нефти на «Юганскнефтегазе» Максим Стулов / Ведомости

Во вторник, 9 июля, «Роснефть» сообщила, что вынуждена снизить добычу «Юганскнефтегаза»: «Транснефть» сократила прием сырья. Трубопроводы забиты суррогатной нефтью – с высоким содержанием хлорорганики, объяснил представитель «Роснефти», возникло препятствие для стабильных поставок.

В апреле нефть с хлорорганическими соединениями попала в нефтепровод «Дружба», часть ее дошла до европейских потребителей, и они на время прекратили закупки российской трубопроводной нефти. Часть загрязненной нефти по-прежнему находится в системе «Транснефти». Именно она ограничивает мощности «Транснефти», в том числе для нефти «Юганскнефтегаза», сообщает Reuters. «Есть ограничения в приеме нефти «Юганскнефтегаза» из-за скопления нефти в системе «Транснефти». Причины – отголоски проблемы с грязной нефтью, будет сокращение добычи нефти, насколько – не известно, видимо, по мере решения проблемы», – сказал один из собеседников Reuters.

У «Транснефти» другое объяснение: «Роснефть» продолжает увеличивать количество нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов без пункта назначения. На 1 июля такой нефти в системе скопилось 3,5 млн т. Беспрецедентные ресурсы, удивляется представитель «Транснефти»: «Качественная, кондиционная нефть вынужденно складируется в не предназначенной для хранения системе «Транснефти». Наши предложения увеличить отгрузки через дополнительные, не предусмотренные графиком танкерные партии, в том числе и на самом премиальном – восточном направлении, не востребованы «Роснефтью».

В трубопроводной системе можно хранить сколько-то нефти в нештатных ситуациях, говорит сотрудник одной из нефтяных компаний, нефтяники могут безболезненно останавливать заводы на ремонт, не снижая добычи, после ремонта нераспределенный остаток уйдет по назначению. Но сейчас в трубе слишком много некондиционной нефти, знает он.

Сотрудник другой нефтяной компании говорит, что проблемы с приемом нефти у «Транснефти» были в мае, сейчас – нет.

«РН-Юганскнефтегаз» (бывший актив ЮКОСа) – крупнейшее предприятие «Роснефти», обеспечивает треть ее добычи: 70 млн т нефти в 2018 г., исторический рекорд, инвестиции в поддержание и разработку тоже были рекордными – 213 млрд руб., сообщала «Роснефть».

Как сократилась добыча «Юганскнефтегаза» в июле, представитель «Роснефти» не говорит.

Добыча в начале июля сократилась со 185 000–195 000 т в сутки (как было с начала года) до 110 000–111 000 т в сутки, сообщил «Интерфакс», 5–6 июля ситуация начала улучшаться, к 7 июля «Юганскнефтегаз» добывал уже 158 000 т в сутки. Минэнерго эти данные не комментирует.

«Транснефть», сказал ее представитель, была вынуждена уменьшить в июле прием нефти «Юганскнефтегаза» на 0,5% его годовой добычи (около 350 000 т. – «Ведомости»), т. е. в объеме, легко компенсируемом до конца года.

Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК и проблемы с трубопроводами вряд ли позволят «Юганскнефтегазу» увеличить добычу в нынешнем году, предполагает начальник отдела инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян: «Для самой «Роснефти», как и в целом для российской отрасли, инцидент с «Дружбой» пока не выглядит критическим, но если ситуация затянется, то негативных последействий вряд ли удастся избежать – по нефтепроводам транспортируется большая часть российской нефти и заместить их другим видом транзита быстро вряд ли удастся».

Вероятно, из-за сложившейся ситуации в июле Россия немного перевыполнит соглашение со странами ОПЕК, в теории это можно будет компенсировать, добывая немного больше нефти в последующие месяцы, когда ситуация с транзитом нормализуется, – в сумме влияние на годовую добычу должно быть минимальным, комментирует старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

В начале июля министр энергетики Александр Новак говорил, что в 2019 г. добыча нефти может составить от 556 млн до 558 млн т (в 2018 г. было 556 млн т).

Между «Роснефтью» и «Транснефтью» часто возникают споры, которые перетекают в публичную плоскость. Накануне «Транснефть» упрекнула «Роснефть», что та хочет скорее получить компенсацию за загрязненную нефть, вместо того чтобы активно разрешать сложную ситуацию с трубопроводом «Дружба». Позиция «Роснефти» формирует негативные представления о российской нефти на международном рынке, сказано в сообщении «Транснефти».

В ответ «Роснефть» выразила надежду увидеть внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов.

Спор «Транснефти» и «Роснефти» чисто корпоративный, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передавал «Интерфакс», президент Владимир Путин не в курсе разногласий двух госкомпаний.

«Печально, что в обсуждении инцидента у двух компаний появилась эмоциональная составляющая, которой удалось избежать в диалоге с международными покупателями, которые также стали жертвами ситуации. Сейчас сложно сказать, кто больше не прав, но очевидно, что обеим компаниям надо садиться и спокойно разговаривать, чтобы минимизировать ущерб, в том числе связанный с упущенной выгодой», – заключает Маринченко.

Нефтяные компании не ответили на запросы «Ведомостей».