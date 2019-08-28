Бабушка из «Домика в деревне» сменила имидж и дом

Дизайн упаковки молочной продукции этого бренда не менялся с 2009 года

Наташа Шарапова /Ведомости

«Вимм-Билль-Данн» обновил дизайн упаковок продукции под брендом «Домик в деревне». На это обратил внимание издатель N+1 Андрей Коняев.

Корреспондент «Ведомостей» приобрел в одном из магазинов Москвы кефир, молоко и сметану в новой упаковке. Компания изменила образ бабушки — у нее новая прическа, посветлели волосы и изменилась форма очков. Также дизайнеры изменили дом, перед которым стоит бабушка, — он стал больше и выше, изменился цвет крыши и стен. На упаковке осталась только одна корова рядом с бабушкой вместо целого стада.

Когда первая продукция в обновленном дизайне поступила в продажу, установить не удалось. Пресс-служба PepsiCo (владеет «Вимм-Билль-Данн») не смогла оперативно предоставить комментарий.

Последний раз дизайн упаковки продукции «Домик в деревне» меняли в 2009 г. Тогда пресс-служба «Вимм-Билль-Данн» объясняла обновление желанием выделить товар на полках магазинов и подчеркнуть его преимущества — натуральный состав продуктов. Эту информацию тогда добавили на упаковку и поменяли цветовое решение.

Продукцию «Домик в деревне» выпускает «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo с 2011 г.). Это один из самых старых брендов компании, он появился в 1997 г. Под этой маркой компания выпускает различные молочные продукты: молоко, ряженку, сметану и др. В 2007 г. российский Forbes включил «Домик в деревне» в топ-50 самых популярных брендов.

«Вимм-Билль-Данн» начинал с выпуска соков J7, которые в начале 90-х ассоциировались с импортом из-за названия и яркого дизайна с изображением экзотических фруктов. Поэтому при запуске линейки молочной продукции в 1997 г. компания сделала ставку на поддержку отечественных производителей. Как объяснял член совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» Сергей Пластинин в интервью журналу «Маркетинг PRO» в 2006 г., название бренда сложилось из пушкинского «Домика в Коломне» и тургеневского «Месяца в деревне».

Придумал это название и знаменитую бабушку дизайнер Андрей Сечин, который также разработал итоговый вариант зверька в логотипе «Вимм-Билль-Данн». «В тот момент нам и в голову не приходило, что молоко можно так назвать. Какой домик? Какая бабушка?!», — рассказывал Пластинин.

По его словам, накануне запуска линии молочной продукции фокус-группы и опросы показывали, что потребителям не нравится название бренда. Но к моменту первых поставок настроения потребителей полностью изменились. «Все хотели поддержать отечественного производителя, а эта марка звучала истинно по-русски», — пояснял Пластинин.