Бизнес / Промышленность

Строительная отрасль может столкнуться с дефицитом стальной балки

Спрос на нее вырастет вдвое к 2025 году, прогнозирует Evraz

Потребность в строительной балке в России к 2025 г. вырастет более чем вдвое от уровня 2018 г. – почти до 1,5 млн т (оптимистичный прогноз), рассказал «Ведомостям» старший вице-президент Evraz, руководитель блока коммерции и развития бизнеса Алексей Иванов: «Через пять лет мощностей по производству балки в стране будет не хватать».

Evraz (принадлежит Роману Абрамовичу и партнерам) – крупнейший производитель балки в России. В 2018 г. компания произвела 3,69 млн т стальной продукции для строительной отрасли. Инвестпрограмма компании предполагает строительство новых и модернизацию существующих мощностей в России и США: с 2019 по 2022 г. она направит на это почти $1,5 млрд. Из них $215 млн пойдет на модернизацию рельсобалочного стана на Нижнетагильском металлургическом комбинате, которая продлится до 2021 г. и позволит увеличить производство балки на 230 000 т. Evraz сможет производить до 60 различных типов и размеров балки, рассказал Иванов: «Нельзя просто поставить стан и катать один размер. Чтобы быть конкурентным на этом рынке, нужно производить много размеров».

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