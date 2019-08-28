АФК «Система» хочет заработать на хранении личных вещей жителей Москвы

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Спрос на склады индивидуального хранения крайне высокий, уверяют опрошенные «Ведомостями» консультанты «Кладовкина»

«Бизнес-недвижимость», входящая в АФК «Система», выходит на рынок логистической недвижимости: вместе с сервисом «Кладовкин» она создает совместное предприятие для развития складов индивидуального хранения в зданиях бывших автоматических телефонных станций (АТС). О проекте «Ведомостям» рассказал гендиректор «Бизнес-недвижимости» Вячеслав Хван и подтвердил Михаил Карпушин, владелец оператора сервиса, компании «Мини склад». Контроль в совместном предприятии получит «Бизнес-недвижимость», по данным сторон. При этом имеющиеся три склада «Кладовкина» в Москве в сделку не войдут, уточнил Карпушин.

Первый проект «Бизнес-недвижимости» и «Кладовкина» площадью более 5000 кв. м появится на месте АТС на севере Москвы на ул. Беломорской уже в конце 2019 г., говорят собеседники «Ведомостей». Инвестиции в него составят около 100 млн руб., уточнил Карпушин. В случае строительства такого склада с нуля потребовалось бы около 250 млн руб., подсчитал директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александр Перфильев.

Всего в среднесрочной перспективе партнеры планируют увеличить количество проектов с «Кладовкиным» до 10, рассчитывает Хван, не раскрыв деталей. Это, по его словам, позволит совместной компании стать ведущим игроком на рынке складов индивидуального хранения как по площади, так и по числу объектов.