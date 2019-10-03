Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4913 от 04.10.2019 под заголовком: Смотрины для подшипников

РСПП предлагает не спешить с переводом вагонов на кассетные подшипники

Сначала нужно доказать целесообразность такого перехода, считают в союзе

РСПП предлагает приостановить принятие решения о переводе грузовых вагонов на использование кассетных подшипников вместо более распространенных роликовых. Предполагается, что процедура будет обязательной для всех российских вагонов с 2021 г. при прохождении капитального ремонта с заменой колес. По мнению РСПП, нужно создать рабочую группу, чтобы рассмотреть целесообразность перехода: исследований, подтверждающих необходимость тотальной замены, а также анализирующих использование кассетных подшипников в типовых вагонах, нет. Такие аргументы изложены в протоколе заседания подкомитета по транспорту и логистике комитета по международному сотрудничеству РСПП, с копией которого ознакомились «Ведомости». Его содержание подтвердил представитель РСПП. О своей позиции союз намерен уведомить Минтранс.

Перевод грузовых вагонов на кассетные подшипники поддержан не только Минтрансом, Росжелдором и Ространснадзором, но и Минпромторгом, владельцами инфраструктуры общего пользования, вагоноремонтным комплексом, объединением вагоностроителей, производителями цельнокатаных колес, а также операторами, владеющими более 30% парка грузовых вагонов, перечисляет представитель Минтранса. Но министерство готово рассмотреть идею создания рабочей группы «при условии нацеленности ее участников на конечный результат».

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