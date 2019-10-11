Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: На развитие энергетики возьмут сверх рынка

Бизнес вынужден уходить на собственную генерацию

Потери промышленности из-за нерыночных надбавок к стоимости электроэнергии могут превысить 11 трлн рублей

В 2020–2030 гг. бизнес заплатит более 11 трлн руб. за различные программы развития энергетики и перекрестное субсидирование. К таким выводам пришли аналитики Vygon Consulting, с исследованием которых ознакомились «Ведомости».

Цена на электроэнергию и мощность электростанций для промышленных потребителей складывается из конкурентных составляющих и разнообразных надбавок – на строительство новых мощностей, развитие региональных энергетик и компенсацию заниженной цены для населения, – в том или ином виде это все варианты перекрестного субсидирования. В 2018 г. общий размер этих надбавок составил 585 млрд руб., или около 15,2% от суммы платежей всех потребителей электроэнергии, посчитал аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр.

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