«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: «Траст» хочет заработать $1 млрд на «Русснефти»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Михаил Гуцериев и его структуры вряд ли заинтересуются продажей привилегированных акций «Русснефти» Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки. Кроме привилегированных акций банку принадлежит еще и небольшой пакет обыкновенных – 3,61%. Будет ли «Траст» продавать и его, представитель банка не говорит.

В минувшую пятницу, 11 октября, банк разместил на площадке три лота – два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг – к продаже через аукцион. Начальная цена всех акций – 62,2 млрд руб. Заявки принимаются до 12 ноября, а сами торги состоятся 14 ноября, следует из описания лотов. Для участия в торгах надо будет внести обеспечение – 500 млн руб. по каждому из лотов.