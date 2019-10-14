«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
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Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки. Кроме привилегированных акций банку принадлежит еще и небольшой пакет обыкновенных – 3,61%. Будет ли «Траст» продавать и его, представитель банка не говорит.
В минувшую пятницу, 11 октября, банк разместил на площадке три лота – два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг – к продаже через аукцион. Начальная цена всех акций – 62,2 млрд руб. Заявки принимаются до 12 ноября, а сами торги состоятся 14 ноября, следует из описания лотов. Для участия в торгах надо будет внести обеспечение – 500 млн руб. по каждому из лотов.
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