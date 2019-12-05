Бизнес

«Декатлон» выходит на маркетплейс

Интернет-магазин ритейлера открылся на площадке Tmall
Ксения Вирченко
Ксения Вирченко
Французский «Декатлон» в России будет продаваться на китайской платформе /Шеметов Максим / ТАСС

Французская сеть спортивных гипермаркетов «Декатлон» открыла интернет-магазин на площадке Tmall, входящей в «AliExpress Россия» – совместное предприятие китайского интернет-гиганта Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «AliExpress Россия».

Сотрудничество с Tmall – первый опыт работы «Декатлона» с маркетплейсом в России. До этого купить товары ритейлера можно было только в розничных магазинах и на сайте «Декатлона», говорится в пресс-релизе компаний. На Tmall «Декатлон» надеется привлечь новых клиентов, сказал гендиректор «Декатлона» в России Жереми Анжелар, планируются онлайн-магазины и на других российских маркетплейсах. Договоренностей с площадками пока нет, предупреждает представитель компании.

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