«Декатлон» выходит на маркетплейс

Сотрудничество с Tmall – первый опыт работы «Декатлона» с маркетплейсом в России. До этого купить товары ритейлера можно было только в розничных магазинах и на сайте «Декатлона», говорится в пресс-релизе компаний. На Tmall «Декатлон» надеется привлечь новых клиентов, сказал гендиректор «Декатлона» в России Жереми Анжелар, планируются онлайн-магазины и на других российских маркетплейсах. Договоренностей с площадками пока нет, предупреждает представитель компании.