«Роснефть» обновила по итогам 2019 года рекорд чистой прибыли
По итогам 2019 г. «Роснефть» обновила рекорд чистой прибыли, заработав 805 млрд руб., следует из сообщения нефтяной госкомпании. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 708 млрд руб. Предыдущий рекорд прибыли «Роснефть» установила в 2018 г. – 649 млрд руб.
Выручка по итогам прошлого года выросла на 5,3% к уровню 2018 г. – до 8,68 трлн руб., EBITDA – на 1,2% до 2,1 трлн руб. Финансовый долг и торговые обязательства компании снизились на 15,6%, или на 907 млрд руб. Чистый долг – на 174 млрд руб.
Выручка компании выросла благодаря увеличению на 20,1% количества проданной нефти, несмотря на снижение цен на нее на 6,2%, говорится в пресс-релизе «Роснефти». Операционные затраты на добычу в 2019 г. выросли на 2,6% (199 руб. на баррель нефтяного эквивалента), что ниже темпа роста цен промышленных производителей (2,9%). Рост расходов в основном связан с тарифами на электроэнергию, затратами на транспорт, а также расходами на оплату труда.
Уменьшить долг компании позволил свободный денежный поток. Он сформировался благодаря высоким операционным доходам и снижению капитальных вложений (854 млрд руб. против 936 млрд руб. годом ранее), поясняет старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Несмотря на небольшое снижение в сравнении с 2018 г., рублевые цены на нефть оставались на достаточно комфортном для нефтяников уровне. И хотя чистый денежный поток немного снизился по сравнению с 2018 г. (на 22% до 884 млрд руб.), он остался положительным – и был использован преимущественно для выплаты долга. Это говорит о том, что снижение долга остается приоритетом компании».
«При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019 г., составит около 8%»
Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводятся в пресс-релизе «Роснефти») отметил, что, поскольку чистая прибыль за второе полугодие выросла более чем в полтора раза, компания сможет увеличить финальные дивиденды намного более быстрыми темпами, чем росли промежуточные (за первые шесть месяцев 2019 г. «Роснефть» выплатила 162,6 млрд руб., это на 5,2% выше аналогичного периода 2018 г. – 154,5 млрд руб.). Общая сумма дивидендов компании за 2018 г. составила 274,5 млрд руб. – это были рекордные дивиденды в истории компании.
За вторую половину 2019 г. чистая прибыль акционеров «Роснефти» составила 383 млрд руб., дивиденды за этот период могут составить 191,8 млрд руб. (18,1 руб. на акцию), всего по итогам года дивиденды могут вырасти почти на 30% до 354,1 млрд руб. (33,4 руб. на акцию), посчитала аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
«Это подтверждает наш позитивный взгляд на акции "Роснефти". Мы ожидали, что финансовый результат "Роснефти" в 2019–2021 гг. продолжит расти», – говорит Дышлюк. Она ожидает, что при стабильных ценах на нефть около $60 за баррель в 2020–2021 гг. дивидендная доходность акций «Роснефти» может достичь 10%.
По словам Сечина, в прошлом году компания работала «в контексте ряда негативных факторов и рыночных неопределенностей». Среди них Сечин назвал ограничение на прием нефти в систему магистральных трубопроводов «Транснефти», регулирование цен на нефтепродукты, волатильность рыночных цен на нефть и ожидание новых стандартов качества нефтепродуктов Международной морской организации. Также влияние на добычу и сроки ввода новых проектов оказало соглашение ОПЕК+.