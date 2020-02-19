«Роснефть» обновила по итогам 2019 года рекорд чистой прибыли

Уменьшить долг компании позволил свободный денежный поток. Он сформировался благодаря высоким операционным доходам и снижению капитальных вложений (854 млрд руб. против 936 млрд руб. годом ранее), поясняет старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Несмотря на небольшое снижение в сравнении с 2018 г., рублевые цены на нефть оставались на достаточно комфортном для нефтяников уровне. И хотя чистый денежный поток немного снизился по сравнению с 2018 г. (на 22% до 884 млрд руб.), он остался положительным – и был использован преимущественно для выплаты долга. Это говорит о том, что снижение долга остается приоритетом компании».