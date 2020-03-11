Сеть «Дикси» впервые начала продавать товары онлайн

До сих пор «Дикси» продавал свои товары исключительно оффлайн. На данный момент на Ozon ритейлер продает пока только 200 товарных единиц. Это продукты с длительным сроком хранения: бакалея, кондитерские изделия, консервы, бытовая химия, говорит представитель Ozon. По его словам, ассортимент планируется расширить до нескольких тысяч наименований, включая товары для детей и животных, косметику и т. д. Товары будут храниться на складах Ozon, заказы можно будет получить не только через курьера, но и в постаматах, и в пунктах выдачи маркетплейса. На какой средний чек рассчитывает «Дикси, ее представитель не говорит.