Сеть «Дикси» впервые начала продавать товары онлайн
Сеть магазинов «Дикси» начала продавать товары онлайн через маркетплейс Ozon. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель последнего и подтвердил представитель «Дикси».
«Дикси» — третий крупнейший продовольственный ритейлер в России, входит в группу с «Бристоль» и «Красное белое». По данным «Infoline-аналитики», выручка группы в прошлом году составила 801 млрд руб. На 31 декабря 2019 г., ритейлер управлял 2 659 торговыми точками, из которых 2 508 - магазины «у дома», 111 — супермаркеты «Виктория» и 40 — гипермаркеты «Мегамарт» и «Минимарт».
Ozon, по данным «Infoline-аналитики», третий по выручке игрок на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров после «Утконоса» и «Перекрестка-онлайн».
До сих пор «Дикси» продавал свои товары исключительно оффлайн. На данный момент на Ozon ритейлер продает пока только 200 товарных единиц. Это продукты с длительным сроком хранения: бакалея, кондитерские изделия, консервы, бытовая химия, говорит представитель Ozon. По его словам, ассортимент планируется расширить до нескольких тысяч наименований, включая товары для детей и животных, косметику и т. д. Товары будут храниться на складах Ozon, заказы можно будет получить не только через курьера, но и в постаматах, и в пунктах выдачи маркетплейса. На какой средний чек рассчитывает «Дикси, ее представитель не говорит.
Благодаря партнерству с Ozon, товары «Дикси» будут доступны в 6 500 населенных пунктов России, говорит представитель онлайн-площадки. До этого ритейлер, по собственным данным на 31 декабря 2019 г., работал только в 739 городах и населенных пунктах. Кроме того, Ozon в короткие сроки значительно расширит ассортимент товаров повседневного спроса, а также представит для покупателей уникальные продукты, например, собственную торговую марку ритейлера, добавляет директор по развитию бизнеса маркетплейса Елена Шульгина. Сотрудничество с Ozon позволило «Дикси» быстро и без инвестиций выйти в онлайн, а также расширить аудиторию благодаря клиентам маркетплейса, говорит директор по развитию омниканальных продаж ритейлера Кирилл Гришин.
Выбор Ozon в качестве партнера оправдан: это одна из самых популярных площадок для заказа продуктов в России, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, по его словам, запуск собственного интернет магазина требует большого количества времени и финансов и экономически сейчас целесообразно, так как у «Дикси» сейчас другие первоочередные задачи. Компания возобновила рост сети и только обновила формат. Впрочем, работа с этим маркетплейсом позволит «Дикси» заявить о себе в онлайне и затем использовать накопленный опыт для открытия собственной интернет-платформы в сегменте экспресс-доставки, говорит Бурмистров.
«Дикси» — не единственный партнер Ozon. Маркетплейс уже сотрудничает с «Вкусвиллом» и «Азбукой вкуса». С онлайн-платформами работают и другие ритейлеры. К примеру, товары «Ашан» продаются на Tmall (входит в совместное предприятие китайского интернет-гиганта Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ). Свои онлайн-магазины есть также у «Перекрестка», «Азбуки Вкуса», «Вкусвилла» и др. Представители «Магнита», «Ашана», «Вкусвилла» и «Азбуки Вкуса» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель X5 Retail Group отказался от комментариев. Представитель «Ленты» сообщил, что ритейлер рассматривает возможность сотрудничества с разными маркетплейсами.