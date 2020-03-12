РЖД снова не смогла найти покупателей на долю ТГК-14
Компания «Энергопромсбыт» (51% принадлежит РЖД) не смогла продать 39,81% акций генерирующей компании ТГК-14: аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили в РЖД. Торги, которые были объявлены 12 февраля, проводил Российский аукционный дом, начальная цена пакета составила 2,3 млрд руб. С тех пор актив значительно подешевел из-за падения фондового рынка. Сейчас на Московской бирже 40%-ный пакет оценивает в 1,5 млрд руб.
РЖД не оставит попыток продать актив. «Компания будет определяться со стратегий выхода из актива», – сообщил представитель компании.
ТГК-14 обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав ТГК-14 входят семь угольных теплоэлектростанций общей мощностью 649,57 МВт, их тепловая мощность – 3120,77 Гкал/ч. В число акционеров ТКГ-14 также входят ЗАО «УК «РВМ Капитал» (24,98%), АО «УК «Тринфико» (9,96%), обе компании находятся под существенным влиянием НПФ «Благосостояние». На прочих акционеров приходится 4,79%, следует из отчетности энергокомпании. Владелец оставшихся 20,46% УК «Трансфингруп» (39,8% контролируются НПФ «Благосостояние) продала эту долю в начале 2020 г.
РЖД покупала энергокомпанию в 2008 г. совместно с группой ЕСН Григория Березкина, потом выкупила долю у партнера. Это было нужно для электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, но сейчас эти задачи выполняет ФСК, и ТГК-14 признана непрофильным активом. РЖД не первый год пытается от него избавиться. Более того, она вынуждена это сделать: законом об электроэнергетике запрещено совмещение деятельности по передаче электроэнергии (специализируется РЖД), а также ее производству и купле-продаже (ТГК-14).
В 2010 г. РЖД собиралась объявить конкурс по продаже доли в ТГК-14, но так и не сделала этого. В 2017 и 2018 гг. монополия вела переговоры о продаже, но не смогла найти покупателя. Подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» (40,63%) также мог искать возможность продать долю в предприятии, сообщал в 2017 г. «Интерфакс». В 2018 г. замгендиректора РЖД Андрей Старков на Восточном экономическом форуме говорил, что компания рассмотрит другой механизм продажи. В конце 2019 г. монополия выставила долю ТГК-14 на аукцион по начальной цене около 2,37 млрд руб. Итоги должны были подвести в январе, но конкурс не состоялся. После провала мартовского конкурса может быть объявлен еще один. «Скорее всего, он будет проведен повторно», – сообщила представитель Российского аукционного дома «Интерфаксу».
ТГК-14 поддерживает генерирующие мощности в работоспособном состоянии – провела частичную модернизацию Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и Читинской ТЭЦ-2 в рамках ДПМ, два проекта вошли в ДПМ-2, отмечает старший аналитик АКРА Денис Красновский. В 2017, 2018 гг. и первом полугодии 2019 г. компания имела положительную EBITDA, что является вполне адекватным показателем финансового здоровья актива, добавил он. «Думаю, сдерживающим фактором роста финансовых показателей является тот факт, что большая часть ее бизнеса – это теплоснабжение. Возможно, запуск механизма альтернативной котельной сможет улучшить ее финансы», – говорит Красновский. Отсутствие покупателей он объясняет тем, что сейчас не самый лучший момент для новых инвестиций. «Падение финансового рынка, вызванное коронавирусом и новой нефтяной войной, заставляет участников рынка сконцентрироваться на сохранении собственных основных бизнесов и создании денежных резервов на случай ухудшения финансовой ситуации», – сказал эксперт. Также действует фактор «заложника»: все видят, что РЖД давно пытается продать этот актив, и ждут момента, когда его можно будет забрать за бесценок, добавил он.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Василий Карпунин также считает, что возможные покупатели «явно ждут снижения цены». «Для получения прибыли в размере 14% (средней по отрасли электроэнергетики) потребуются серьезные инвестиции: ТГК-14 имеет достаточно высокую долю изношенных мощностей. Требуются средства для замещения выбывающего оборудования при росте спроса на электроэнергию в регионе. Покупателю актива потребуется обновить 167 МВт по договорам о предоставлении мощности, которые гарантируют доходность инвестиций в 14%. Новый ДПМ увеличит привлекательность актива. Пока же доля выручки по договорам предоставления мощности ТКГ-14 – 6%», – сказал он. По этой причине, полагает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, актив может быть продан только с высоким дисконтом.