РЖД снова не смогла найти покупателей на долю ТГК-14

В 2010 г. РЖД собиралась объявить конкурс по продаже доли в ТГК-14, но так и не сделала этого. В 2017 и 2018 гг. монополия вела переговоры о продаже, но не смогла найти покупателя. Подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» (40,63%) также мог искать возможность продать долю в предприятии, сообщал в 2017 г. «Интерфакс». В 2018 г. замгендиректора РЖД Андрей Старков на Восточном экономическом форуме говорил, что компания рассмотрит другой механизм продажи. В конце 2019 г. монополия выставила долю ТГК-14 на аукцион по начальной цене около 2,37 млрд руб. Итоги должны были подвести в январе, но конкурс не состоялся. После провала мартовского конкурса может быть объявлен еще один. «Скорее всего, он будет проведен повторно», – сообщила представитель Российского аукционного дома «Интерфаксу».