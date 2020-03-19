Прибыль владельца «Пятерочек» упала на 86% в конце 2019 года

В IV квартале у Х5 резко выросли затраты по налогу на прибыль — до 4,6 млрд руб. Среди прочего, сказались налоговые начисления из-за реорганизаций Х5 в 2013-2014 гг. X5 появилась в результате слияния нескольких сетей: в 2006 г. объединились «Пятерочка» и «Перекресток», а через два года Х5 купила гипермаркеты «Карусель». Так, за схему покупки «Пятерочек» торговым домом «Перекресток» через ряд зарубежных фирм было доначислено 1,4 млрд руб.: ФНС сочла, что она позволила не платить налоги по части полученной прибыли.