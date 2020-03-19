Прибыль владельца «Пятерочек» упала на 86% в конце 2019 года
Чистая прибыль крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group в IV квартале 2019 г. упала на 86,1% до 865 млн руб., сообщила компания результаты работы по МСФО. За год чистая прибыль в минусе на 9,5% — 25,9 млрд руб.
Квартальное снижение прибыли оказалось сильнее, чем ждали аналитики, опрошенные «Интерфаксом». Они предполагали падение на 40% до 3,7 млрд руб., учитывая рост зарплат, трансформацию гипермаркетов «Карусель» и др.
В IV квартале у Х5 резко выросли затраты по налогу на прибыль — до 4,6 млрд руб. Среди прочего, сказались налоговые начисления из-за реорганизаций Х5 в 2013-2014 гг. X5 появилась в результате слияния нескольких сетей: в 2006 г. объединились «Пятерочка» и «Перекресток», а через два года Х5 купила гипермаркеты «Карусель». Так, за схему покупки «Пятерочек» торговым домом «Перекресток» через ряд зарубежных фирм было доначислено 1,4 млрд руб.: ФНС сочла, что она позволила не платить налоги по части полученной прибыли.
Конкурент Х5 — «Магнит» — также сообщал о сокращении чистой прибыли: за последние три месяца 2020 г. она оказалась на 51% меньше, чем год назад, годовая на 49%.
Общая выручка X5 выросла за 2019 г. на 13,2 до 1,7 трлн руб., рост в IV квартале — на 10,9% до 469 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA X5 сократилась на 49 базисных пунктов до 6,7%. Аналитики ожидали снижения показателя до 6,3%
Начало 2020 г. осложнилось распространением коронавируса и падением цен на нефть, отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Если валютные риски для бизнеса Х5, по его словам ограничены, до оценить, как повлияют меры по борьбе с вирусом компания пока не может.
«Цепочка поставок и логистические операции X5 хорошо подготовлены к работе в условиях повышенного спроса в магазинах», — отметил он. В марте российская розница столкнулась с перебоями в поставках ряда продуктов из-за резко выросшего спроса населения, делающего запасы на случай более жестких ограничений со стороны властей для борьбы с коронавирусом.
В текущей ситуации рост выручки продолжится, но возникнут дополнительные расходы, отмечали ранее аналитики «Уралсиба»: «В текущей экономической ситуации “лучшие продовольственные ритейлеры (X5 и “Магнит”), скорее всего, будут показывать продолжение роста выручки в рублевом выражении». Но их рентабельность может оказаться под еще большим давлением из-за дополнительных расходов, которые они не смогут полностью можно будет отразить в ценах и перенести на покупателей.
Аналитики «Альфа-банка» писали, что в краткосрочной перспективе рост спроса из-за пандемии позитивно скажется на выручке: «В то же время подобное ускорение роста выручки может быть нейтрализовано уже в ближайшие кварталы».
Правительство, полагают аналитики «Уралсиба», поддержать крупнейшие сети, чтобы не допустить перебоев с поставками: например, могут снизить регуляторные ограничения и административное давление. «Вместе с тем в крайних случаях возможно введение таких мер, как контроль над уровнем цен», — предупредили они.