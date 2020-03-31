Крупный бизнес предложил сократить расходы на электроэнергию
Экономия к 2026 году может составить до 365 млрд рублей
Затраты крупных потребителей на электроэнергию можно сократить на 285–365 млрд руб. к 2026 г. В результате ВВП вырастет на 0,9–1,2%, говорится в письме от 25 марта «Сообщества потребителей электроэнергии» на имя министра энергетики Александра Новака. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подлинность подтвердили в сообществе.
Предложение исходит из разумной оценки рынка, говорит замдиректора сообщества Валерий Дзюбенко: «Это сокращение, которое можно провести без какого-либо ущерба для надежности энергоснабжения и которое не затрагивает уже действующие проекты и заключенные договоры».
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