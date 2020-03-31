Крупный бизнес предложил сократить расходы на электроэнергию

Затраты крупных потребителей на электроэнергию можно сократить на 285–365 млрд руб. к 2026 г. В результате ВВП вырастет на 0,9–1,2%, говорится в письме от 25 марта «Сообщества потребителей электроэнергии» на имя министра энергетики Александра Новака. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подлинность подтвердили в сообществе.