Сечин попросил у Путина больше денег от российских банков

При падении цен на нефть и объемов падают операционные денежные потоки, поэтому компании, как правило, снижают капительные расходы и дивиденды, рассуждает аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Проблемы с оборотным капиталом возникают не у нефтяных компаний, а, скорее, у их подрядчиков, особенно если нефтяные компании будут пытаться сдвигать сроки оплаты для оптимизации собственных денежных потоков, полагает он. «Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, – это смягчение банковской политики <...>. И это касается не только нас <...> но и наших подрядчиков, и наших поставщиков, – убеждал президента Сечин. – Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать».