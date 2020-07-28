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«Лукойл» вложится в африканское месторождение

Компания потратит на проект до $400 млн
Александр Волобуев
«Лукойл» инвестирует в шельфовый проект по добыче углеводородов в Западной Африке /Cairn Energy

«Лукойл» Вагита Алекперова за $300 млн выкупит 40%-ную долю в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале, сообщила компания 27 июля. Соглашение с Cairn Energy Plc также предусматривает, что после начала добычи ей может быть выплачен бонус в $100 млн. В пресс-службе «Лукойла» «Ведомостям» уточнили, что выплата бонуса и его величина зависят от даты начала добычи и средней цены на нефть в первые шесть месяцев добычи, другие условия соглашения в компании не раскрывают.

Извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar – порядка 500 млн баррелей нефтяного эквивалента. Запуск планируется в 2023 г., планируемый объем добычи составит 5 млн т нефти в год, сообщил «Лукойл». Нефтегазоносные блоки, по данным российской компании, расположены на глубоководном шельфе в 80 км от берега. В рамках проекта RSSD открыто сегодня два месторождения – Sangomar и FAN. Но окончательное инвестиционное решение (FID) принято только по Sangomar. Таким образом, в дальнейшем ресурсная база проекта может вырасти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных