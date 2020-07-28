«Лукойл» вложится в африканское месторождение

«Лукойл» Вагита Алекперова за $300 млн выкупит 40%-ную долю в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале, сообщила компания 27 июля. Соглашение с Cairn Energy Plc также предусматривает, что после начала добычи ей может быть выплачен бонус в $100 млн. В пресс-службе «Лукойла» «Ведомостям» уточнили, что выплата бонуса и его величина зависят от даты начала добычи и средней цены на нефть в первые шесть месяцев добычи, другие условия соглашения в компании не раскрывают.