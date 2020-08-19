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Сооснователь Baring Vostok заработает на производстве стейков

Компания Алексея Калинина инвестировала 1 млрд руб. в ферму под Смоленском
Екатерина Бурлакова
К 2025 г. компания планирует увеличить общее поголовье до 7000 /PIXABAY

Компания «Наша житница» запустила производство стейков и других полуфабрикатов (котлет, фарша) из говядины в Смоленской области, рассказал «Ведомостям» ее совладелец Алексей Калинин. По его словам, она рассчитывает ежегодно выпускать около 10 000 т продукции под брендом «Стейковка». Продавать ее планируется в основном в Москве и Московской области через торговые сети, рестораны, а также онлайн через собственный сайт и сторонние сервисы доставки, сообщил бизнесмен.

Калинин – один из основателей инвестфонда Baring Vostok, он проработал там более 20 лет. После ареста старшего партнера компании Майкла Калви он вместе с Еленой Ивашенцевой был назначен ее соруководителем. В ноябре 2019 г. Baring Vostok сообщила об уходе Калинина с должности партнера в связи с его желанием «посвятить себя семье и личным проектам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных