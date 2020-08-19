Сооснователь Baring Vostok заработает на производстве стейков

Компания «Наша житница» запустила производство стейков и других полуфабрикатов (котлет, фарша) из говядины в Смоленской области, рассказал «Ведомостям» ее совладелец Алексей Калинин. По его словам, она рассчитывает ежегодно выпускать около 10 000 т продукции под брендом «Стейковка». Продавать ее планируется в основном в Москве и Московской области через торговые сети, рестораны, а также онлайн через собственный сайт и сторонние сервисы доставки, сообщил бизнесмен.