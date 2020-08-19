Сооснователь Baring Vostok заработает на производстве стейков

Сооснователь Baring Vostok заработает на производстве стейковКомпания Алексея Калинина инвестировала 1 млрд руб. в ферму под Смоленском
Компания «Наша житница» запустила производство стейков и других полуфабрикатов (котлет, фарша) из говядины в Смоленской области, рассказал «Ведомостям» ее совладелец Алексей Калинин. По его словам, она рассчитывает ежегодно выпускать около 10 000 т продукции под брендом «Стейковка». Продавать ее планируется в основном в Москве и Московской области через торговые сети, рестораны, а также онлайн через собственный сайт и сторонние сервисы доставки, сообщил бизнесмен.
Калинин – один из основателей инвестфонда Baring Vostok, он проработал там более 20 лет. После ареста старшего партнера компании Майкла Калви он вместе с Еленой Ивашенцевой был назначен ее соруководителем. В ноябре 2019 г. Baring Vostok сообщила об уходе Калинина с должности партнера в связи с его желанием «посвятить себя семье и личным проектам».