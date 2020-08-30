«Т плюс» и «Хевел» создают крупное СП в солнечной энергетике

«Т плюс» и «Хевел» создают крупное СП в солнечной энергетикеОбъединенная компания оценивается в сумму до 133 млрд руб.
Завершение консолидации активов ожидается в ближайшие 3–4 месяца, сообщил 28 августа глава «Т плюса» Андрей Вагнер. Акционерная доля «Т плюса» в СП, по его словам, предварительно оценена в 15–16%. «Порядка 1,5 ГВт суммарная мощность [будет у совместного предприятия] – построенные, строящиеся и существующие, как обязательства на ближайшие годы», – сообщил топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Вагнера, теперь «Т плюс» через СП будет участвовать в отборах инвестпроектов в рамках программы поддержки зеленой энергетики (госпрограмма ДПМ ВИЭ). Программа реализуется в России с 2014 по 2024 г., включает в том числе поддержку строительства электростанций. Проекты отбираются в ходе конкурса, который проводит «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АТС) по правилам, утвержденным правительством. Проектам зеленой энергогенерации, прошедшим конкурсный отбор, гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Параметры новой программы на 2025–2035 гг. находятся в стадии обсуждения.
В «Хевеле» не предоставили комментарии. В «Т плюсе» уточнили «Ведомостям», что сделка будет безденежной, т. е. доля в СП будет полностью оплачена внесением в него активов энергокомпании. В СП войдет 100% долей дочерней структуры «Солнечный ветер» (владеет четырьмя солнечными станциями – Орской, Сорочинской, Новосергиевской, Светлинской в Оренбургской обл. – суммарной мощностью 190 МВт, еще одна должна быть построена к 2022 г.), пояснили в компании.
В СП войдут все солнечные электростанции «Хевела» и компании «Солнечный ветер», подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. При этом «Хевел» станет контролирующим акционером в СП, добавил собеседник. Совместное предприятие станет крупнейшим в России и СНГ владельцем и оператором солнечных станций. «Т плюс» – крупнейшая частная компания в России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, около 39,6% капитала которой косвенно контролирует Виктор Вексельберг. Компания является публичной, оставшиеся доли принадлежат миноритариям. Основанная в 2009 г. группа компаний «Хевел» является крупнейшей в России в отрасли солнечной энергетики. В нее входит три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашия), девелоперское подразделение (проектирует, строит и эксплуатирует солнечные станции) с головным офисом в Москве и Научно-технический центр в Санкт-Петербурге.
С 2014 г. компания построила 711,5 МВт солнечной генерации на Алтае, в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Адыгее, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской областях и Казахстане. С учетом уже запущенных проектов к 2022 г. общий объем солнечной генерации «Хевела» должен составить 1145,5 МВт. Акционерами «Хевела» являются «Реам менеджмент» (доля 54%, конечный бенефициар Михаил Сиволдаев) и ГК «Ренова» Вексельберга (владеет 46%).
Стоимость СП исходя из затрат на создание 1,5 ГВт мощностей сотрудник крупной энергокомпании оценивает в 75 млрд руб., а 15%-ный портфель «Т плюса» в объединенной компании – в 11,3 млрд руб. Стоимость строительства 1 кВт мощностей достигает 1000 евро, т. е. инвестиции в создание 1,5 ГВт могут достигать 1,5 млрд евро (около 133 млрд руб. по текущему курсу), говорит собеседник «Ведомостей» в аналитическом департаменте банка из топ-10.
Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр сказал «Ведомостям», что у новой большой компании больше возможностей для привлечения дешевого кредитного финансирования в рамках ДПМ-проектов. Совместному предприятию также станет проще привлечь инвестиции: как в виде новых стратегических партнеров, так и путем размещения акций на бирже. В преддверии запуска второй волны ДПМ ВИЭ на 2025–2035 гг. такая компания фактически станет пропуском в нарастающий рынок ВИЭ для более крупных игроков, полагает Скляр. О своем интересе к ВИЭ ранее заявляли и «Газпром энергохолдинг», и «Интер РАО», напоминает он. В целом перспективы для роста этого рынка есть: по данным «Системного оператора Единой энергетической системы» России, мощность солнечных электростанций на 1 января 2020 г. составляла всего 1362,7 МВт, или около 0,5% от установленной мощности всех электростанций энергосистемы в стране.
Представитель «Т плюса» добавляет, что СП создается с «Хевелом» в рамках долгосрочной стратегии развития энергохолдинга до 2032 г. Она, в частности, также предусматривает консолидацию тепловых компаний в ряде российских городов (Пенза, Саранск, Самара, Пермь, Ижевск и др.). Активы и обязательства этих компаний, которые сейчас являются отдельными юрлицами, перейдут к материнской «Т плюс». В компании говорят, что это упростит реализацию инвестпрограмм в тепловом комплексе в названных городах.