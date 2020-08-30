«Т плюс» и «Хевел» создают крупное СП в солнечной энергетике

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр сказал «Ведомостям», что у новой большой компании больше возможностей для привлечения дешевого кредитного финансирования в рамках ДПМ-проектов. Совместному предприятию также станет проще привлечь инвестиции: как в виде новых стратегических партнеров, так и путем размещения акций на бирже. В преддверии запуска второй волны ДПМ ВИЭ на 2025–2035 гг. такая компания фактически станет пропуском в нарастающий рынок ВИЭ для более крупных игроков, полагает Скляр. О своем интересе к ВИЭ ранее заявляли и «Газпром энергохолдинг», и «Интер РАО», напоминает он. В целом перспективы для роста этого рынка есть: по данным «Системного оператора Единой энергетической системы» России, мощность солнечных электростанций на 1 января 2020 г. составляла всего 1362,7 МВт, или около 0,5% от установленной мощности всех электростанций энергосистемы в стране.