Daimler представила концепт водородного тягача GenH2

Daimler представила концепт водородного тягача GenH2Крупнейший в мире производитель грузовиков сделал акцент на технологиях
Подразделение по производству грузовиков немецкой автокомпании Daimler провело 16 сентября в Берлине мировую премьеру концепта седельного тягача Mercedes-Benz GenH2. Грузовик имеет полную массу 40 т, грузоподъемность 25 т и запас хода в 1000 км. В предсерийной версии, которая появится в 2023 г., будут установлены два электромотора мощностью 230 кВт каждый (пиковая мощность 330 кВт каждый) и крутящим моментом 1577 Н*м каждый (максимальный момент – 2071 Н*м каждый).
Серийная версия появится после 2025 г. и будет иметь систему топливных элементов мощностью 300 кВт и аккумуляторную батарею, которая сможет временно обеспечить дополнительные 400 кВт мощности при пиковых нагрузках или при движении в гору. Емкость аккумулятора составит 70 кВт ч. Водородные топливные элементы осуществляют превращение химической энергии топлива в электричество.
В отличие от разработок других компаний система топливных элементов GenH2 работает не на газообразном (хранение под давлением 700 бар), а на жидком водороде (хранение при температуре минус 253 градуса по Цельсию). Это позволит использовать значительно более легкие и меньшие по размерам топливные баки – у GenH2 их будет два, на 40 кг каждый. Недостаток этого варианта заключается в относительно неразвитой в мире инфраструктуре заправок жидким водородом (около 10% от общего количества водородных заправок).
Помимо GenH2 немцы представили еще одну новинку – среднемагистральный седельный тягач Actros LongHaul с запасом хода до 500 км. Производство этого электрического грузовика, технические характеристики которого Daimler пока не раскрывает, должно начаться в 2024 г. Обе новинки используют новую модульную платформу ePowertrain, на которой будут строиться все электрические и водородные грузовики средней и большой грузоподъемности, что позволит компании сократить издержки производства. Грузовики сначала будут продаваться в Европе, а версии для американского и японского рынков появятся чуть позже. Ранее Daimler представила электрический грузовик eActros с запасом хода до 200 км. Он будет запущен в серийное производство уже в 2021 г.
«Грузовики на аккумуляторных батареях будут скорее использоваться для меньшего веса груза и для более коротких расстояний. А грузовики на топливных элементах будут предпочтительным вариантом для более тяжелых грузов и больших расстояний. Наши концепты от Mercedes-Benz – GenH2, eActros LongHaul и eActros, а также электрические грузовики от брендов Freightliner и FUSO позволят нам предлагать клиентам подходящие под их задачи варианты», – заявил глава Daimler Trucks Мартин Даум.
Презентация Daimler совпала с громким скандалом в США: стартап по производству водородных и электрических грузовиков Nikola, основанный в 2014 г. в штате Юта энергичным предпринимателем Тревором Милтоном и уже собравший, по собственным заявлениям, заказов более чем на $10 млрд, пока, по сути, не представил ничего, кроме красивых картинок и видеоролика прототипа грузовика, в котором, как выяснилось, он не ехал сам, а катился с горки. Доклад с подробным анализом высказываний руководства компании, ее планов и технологий, опубликованный одним из шорт-селлеров акций Nikola (стартап провел IPO в июне 2020 г., рыночная капитализация в этом году достигала $20 млрд), заставил Комиссию по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США начать расследование в отношении Nikola.
Примечательно, что доклад появился через пару дней после того, как Nikola заключила сделку с американским автогигантом General Motors: стартап передает GM пакет своих акций на сумму в $2 млрд (для этого будет проведена допэмиссия) и право назначать одного члена своего совета директоров, а взамен получает доступ к комплектующим (в том числе батареям и топливным элементам) и производственным мощностям GM для проектирования и выпуска своего концепта электропикапа Badger, а также, возможно, и своих грузовиков (концепты One, Two и Tre). Акции Nikola после объявления о сделке выросли на 41%, а после публикации доклада упали на 36%.
Пока в США выясняют, является ли Nikola большим мошенничеством или реальным технологическим стартапом, руководство подразделения Daimler по производству грузовиков во время презентации уделило особое внимание описанию технических деталей своей программы электрификации грузовиков. Даум особо отметил, что в разработке систем топливных элементов его компания сотрудничает со своим конкурентом Volvo Trucks: в апреле 2020 г. партнеры договорились создать совместное предприятие на паритетных началах. Для этого Daimler передаст все свои наработки в новую единицу Daimler Truck Fuel Cell, в которой Volvo Trucks впоследствии получит 50%.
В свете скандала со стартапом Nikola из США немцы сделали акцент на технологиях.