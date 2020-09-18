Daimler представила концепт водородного тягача GenH2

Презентация Daimler совпала с громким скандалом в США: стартап по производству водородных и электрических грузовиков Nikola, основанный в 2014 г. в штате Юта энергичным предпринимателем Тревором Милтоном и уже собравший, по собственным заявлениям, заказов более чем на $10 млрд, пока, по сути, не представил ничего, кроме красивых картинок и видеоролика прототипа грузовика, в котором, как выяснилось, он не ехал сам, а катился с горки. Доклад с подробным анализом высказываний руководства компании, ее планов и технологий, опубликованный одним из шорт-селлеров акций Nikola (стартап провел IPO в июне 2020 г., рыночная капитализация в этом году достигала $20 млрд), заставил Комиссию по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США начать расследование в отношении Nikola.