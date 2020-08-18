В Германии могут запретить продажи Mercedes из-за спора с Nokia

Чтобы запретить продажи Mercedes в Германии, Nokia придется подать отдельный иск и предоставить его обеспечение в размере 7 млрд евро. Согласно немецким законам, патентообладатель несет ответственность за убытки ответчика в случае вступления запрета в силу. Если иск будет подан и его удовлетворят, продажи Mercedes будут запрещены. Однако Daimler может подать апелляцию – и если компания выиграет дело, сумма обеспечения или ее часть пойдет на компенсацию убытков, которые Daimler понесет в результате запрета на продажи.