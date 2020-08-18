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В Германии могут запретить продажи Mercedes из-за спора с Nokia

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Немецкой автокомпании Daimler может грозить запрет на продажи автомобилей Mercedes-Benz в Германии после того, как она проиграла патентный спор финской телекоммуникационной компании Nokia, сообщает Bloomberg.

18 августа окружной суд города Мангейм удовлетворил иск Nokia. Суд постановил, что Daimler нарушил патентные права Nokia, используя телекоммуникационные технологии финской компании без лицензии. По решению суда Daimler должен предоставить данные о количестве проданных автомобилей, в которых использованы технологии Nokia. Руководство Daimler не согласно с решением суда и будет подавать апелляцию.

Чтобы запретить продажи Mercedes в Германии, Nokia придется подать отдельный иск и предоставить его обеспечение в размере 7 млрд евро. Согласно немецким законам, патентообладатель несет ответственность за убытки ответчика в случае вступления запрета в силу. Если иск будет подан и его удовлетворят, продажи Mercedes будут запрещены. Однако Daimler может подать апелляцию – и если компания выиграет дело, сумма обеспечения или ее часть пойдет на компенсацию убытков, которые Daimler понесет в результате запрета на продажи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных