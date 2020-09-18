К 2025 году Lego заменит полиэтиленовые пакеты бумажными

Конечно, гораздо большая проблема для экологии – сам конструктор, на производство которого только в 2019 г. ушло 90 000 т пластика. В 2014 г. на заводах Lego было изготовлено 60 млрд кирпичиков, а в 2017 г. только проданных элементов насчиталось 75 млрд. Компания работает и над этим. С 2015 г. ведутся разработки альтернатив пластику, которые подойдут для производства деталей конструкторов. По словам Тима Брукса, вице-президента подразделения Lego по ответственности за состояние окружающей среды, экологичные кирпичики не должны уступать по качеству традиционным: быть безопасными, долговечными, подходить к элементам прошлых лет, а также обладать достаточной прочностью для больших конструкций (например, как в наборе Hogwarts Castle с 6020 элементами), но в то же время такими, чтобы их было легко разобрать ребенку.