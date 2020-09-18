К 2025 году Lego заменит полиэтиленовые пакеты бумажными

К 2025 году Lego заменит полиэтиленовые пакеты бумажнымиНа устойчивое развитие компания выделила $400 млн
15 сентября датский производитель конструкторов Lego объявил о планах избавиться от одноразового полиэтилена в упаковке своих товаров. Вместо этого компания собирается использовать бумагу. Новая упаковка войдет в употребление уже в 2021 г., а ее разработка идет уже два года – за это время было создано 15 разных вариантов. На данный момент бумажные пакеты протестировали сотни детей и взрослых, и, по информации Lego, «детям они очень понравились».
Пакеты сделаны из бумаги с сертификатом Лесного попечительского совета (FSC), международной некоммерческой организации, которая выступает за экологически ответственное, социально выгодное и экономически жизнеспособное управление лесами в мире. Это означает, что бумагу не только можно переработать, но и древесина для ее изготовления была добыта в соответствии со стандартами ответственного управления лесами.
Замена пластиковых пакетов на бумажные – это часть экологической программы Lego, на которую компания выделила $400 млн и три года (хотя еще в 2015 г. Lego собиралась потратить на экологическую ответственность $150 млн за 15 лет). «Мы получаем множество писем от детей, которые спрашивают, почему мы все еще используем одноразовые полиэтиленовые пакеты в наших наборах, и это вдохновило нас на изменения», – сообщил в официальном заявлении генеральный директор Lego Group Нильс Кристиансен. По его словам, цель компании – сделать всю упаковку экологически безопасной к 2025 г.
Пока же Lego ежегодно использует 5000 т полиэтилена на упаковку своих наборов – это 10% от всей упаковки компании. И количество используемого полиэтилена увеличивается вместе с растущим спросом на конструкторы со стороны детей и родителей, скучающих дома во время пандемии. Продажи Lego за первое полугодие 2020 г. выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – сильнее всего в Азии, Восточной Европе и США. Кристиансен сообщил Financial Times, что продажи продолжают расти ударными темпами и в первые месяцы второго полугодия.
Конечно, гораздо большая проблема для экологии – сам конструктор, на производство которого только в 2019 г. ушло 90 000 т пластика. В 2014 г. на заводах Lego было изготовлено 60 млрд кирпичиков, а в 2017 г. только проданных элементов насчиталось 75 млрд. Компания работает и над этим. С 2015 г. ведутся разработки альтернатив пластику, которые подойдут для производства деталей конструкторов. По словам Тима Брукса, вице-президента подразделения Lego по ответственности за состояние окружающей среды, экологичные кирпичики не должны уступать по качеству традиционным: быть безопасными, долговечными, подходить к элементам прошлых лет, а также обладать достаточной прочностью для больших конструкций (например, как в наборе Hogwarts Castle с 6020 элементами), но в то же время такими, чтобы их было легко разобрать ребенку.
Уже сейчас 2% кирпичиков Lego сделаны из альтернатив пластику, например из сахарного тростника. Но пять лет назад компания заявила, что к 2030 г. все свои товары будет производить из экологичных материалов (к таковым, впрочем, компания относит и пластик, только переработанный). Сейчас в достижении этой цели компании помогают 150 экспертов. Среди других экологичных инициатив производителя – Lego Replay, в рамках которой компания призывает людей сдавать конструкторы, которые они больше не используют, для дальнейшего распределения между детьми из нуждающихся семей. В 2019 г. Lego Replay успешно протестировали в США – за это время более 23 000 детей получили конструкторы. К концу 2022 г. компания планирует запустить Lego Replay еще в двух странах (одна из них – Канада).
Не всем компаниям удается преуспеть в поиске экологичных материалов. Крупнейший в мире производитель продуктов питания – Nestle, например, в прошлом году потратила на упаковку 1,5 млн т пластика и стала еще и одной из крупнейших в мире компаний по объему пластиковых отходов (в тройке «лидеров» также Coca-Cola и PepsiCo). По словам представителей компании, безопасную для пищевых продуктов альтернативу пластику в таких объемах найти нелегко. Выход в компании придумали такой: сократить расходы в других частях бизнеса, чтобы выделить $1,6 млрд на покупку 2 млн т переработанного пластика (между 2020 и 2025 г.). Чтобы стимулировать производство качественного переработанного пластика, Nestle будет покупать его у поставщиков по цене выше средней на рынке. Компания собирается таким образом заменить треть используемого для упаковки пластика на переработанный.
Руководство Coca-Cola еще в 1990 г. заявило, что к 2015 г. бутылки для напитков будут на 25% состоять из переработанного пластика. Однако даже в 2020 г. компании удалось достичь лишь показателя в 10%. К 2010 г. компания собиралась перерабатывать количество пластика, эквивалентное половине произведенных бутылок, – и снова не вышло. Сейчас она производит 3 млн т пластиковой упаковки в год, или 200 000 бутылок в минуту. PepsiCo также не смогла достичь цели по переработке 50% стеклянных и пластиковых бутылок и алюминиевых банок в США к 2018 г.: этот показатель составил только 36%, причем это на 2 п. п. меньше, чем было в 2010 г.