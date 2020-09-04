Lego объявила о росте прибыли на 11% в первом полугодии 2020 года

Lego объявила о росте прибыли на 11% в первом полугодии 2020 годаПока конкуренты терпят убытки и не могут оторвать детей от экранов, Lego инвестирует в онлайн
Датскому производителю конструкторов Lego все нипочем – пандемия и закрытие магазинов, переманившие детей экраны смартфонов и компьютеров и стагнация на рынке игрушек. 2 сентября Lego Group объявила финансовые результаты за первое полугодие 2020 г.: доходы компании выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $2,5 млрд, а операционная прибыль достигла $619 млн, прибавив 11%, – по обоим показателям Lego лидирует на мировом рынке.
Продажи Lego за этот же период выросли на 14% по сравнению с первым полугодием 2019 г. – сильнее всего в Азии, Восточной Европе и США. Генеральный директор Lego Group Нильс Кристиансен сообщил Financial Times, что продажи продолжают расти ударными темпами и в первые месяцы второго полугодия.
Благодарить за такие результаты, по словам Кристиансена, следует команду Lego, которая «сделала все возможное, чтобы уберечь себя во время пандемии и принести игру детям и семьям по всему миру». Однако что действительно сыграло ключевую роль в успехах компании – так это инвестиции в развитие онлайн-продаж. «В течение последних 1,5–2 лет мы инвестировали не только в портфолио бренда, но и в торговлю через интернет. И теперь это окупается. Онлайн не зависит от закрытия магазинов или локдаунов», – рассказал Кристиансен. К слову, во время локдауна все 616 магазинов Lego по всему миру были закрыты (46 из них появились только в начале 2020 г., 30 – в Китае). Кроме того, два из трех главных заводов Lego, в Мексике и Китае, были вынуждены приостановить производство на два месяца.
Если физическую торговлю COVID-19 застопорил, то электронную ускорил. По словам Кристиансена, процессы, на которые могло бы уйти больше года, в пандемию пошли гораздо быстрее. Так, по сравнению с первым полугодием 2019 г. количество посетителей на официальном сайте компании Lego.com удвоилось и составило 100 млн человек, треть из которых – пользователи из США.
Продажа конструкторов на сайте не единственный вид цифровой деятельности Lego. Компания активно разрабатывает способы совмещения физического процесса игры с цифровой средой. Для некоторых наборов конструктора Lego доступны интерактивные цифровые инструкции по сборке в специальном приложении Lego Building Instructions, которое позволяет увеличивать и поворачивать цифровую версию модели. Количество скачиваний цифровых инструкций за первое полугодие 2020 г. также удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло 2 млн. Есть и другое приложение Lego – специально для детей в компании разработали безопасную социальную сеть Lego Life, в которой можно делиться фотографиями собранных конструкторов и общаться с другими пользователями. У этого приложения в 2020 г. набралось 9 млн пользователей из 80 стран, а количество новых публикаций в соцсети выросло на 70% – сейчас они появляются в среднем каждые две секунды.
100 млн
столько человек посетило сайт Lego за первое полугодие 2020 г.
Еще одним успешным цифровым проектом компании, запущенным во время локдауна, стала платформа Let’s Build Together, цель которой – помочь детям учиться в процессе игры, пока школы и детские сады закрыты из-за пандемии. За первое полугодие 2020 г. платформа привлекла более 80 млн уникальных посетителей, которым были предоставлены тысячи часов образовательно-игрового контента.
Несмотря на стремительное развитие технологий и обращение Lego к онлайн-среде, компания, по словам Кристиансена, находится только в начале цифровой трансформации. Руководитель считает, что просто открыть онлайн-магазин или запустить приложение недостаточно. В будущем у Lego появится «полноценная цифровая экосистема», но на ее построение может уйти около 10 лет.
Наряду с диджитализацией Lego Кристиансен планирует и дальше расширять сеть физических магазинов компании. По мнению гендиректора, фирменные магазины – важная часть бренда и пандемия не положит конец офлайн-торговле. Всего в 2020 г. Lego планирует открыть 120 новых магазинов, 80 из которых будут в Китае. Развитие рынка в Китае, где «много новых детей узнают о Lego», – одна из приоритетных задач компании. В мае этого года Lego представила наборы Monkie Kid, вдохновленные китайской легендой о царе обезьян. В разговоре с представителями телеканала CNBC Кристиансен намекнул, что в разработке находятся другие персонажи, в основу которых легла китайская культура.
В поиске идей и новых персонажей Lego старается держать близкую связь с потребителями. В августе компания запустила еще одну цифровую платформу – Lego World Builder, на которой пользователи могут предлагать идеи для новых наборов в виде иллюстраций, видео, текста или уже собранных из конструктора фигурок. Держать обратную связь с аудиторией будет креативная команда Lego. За идею, которую примут на рассмотрение, Lego заплатит $10 000, а за готовый концепт, который точно пойдет в разработку, – $50 000. Всего же руководство компании выделило на инициативу $1,5 млн – по $500 000 в год в течение трех лет.
А вот американские конкуренты Lego – производитель игрушек и настольных игр Hasbro (известен дочерними компаниями MyLittlePony, Monopoly, StarWars) и компания Mattel (знаменита куклами Barbie, Monster High, была первой компанией, выпустившей слайм) прибылью похвастаться не могут. За первое полугодие 2020 г. продажи Hasbro упали на 14%, а Mattel – на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты руководство компаний объясняет закрытием магазинов из-за пандемии.