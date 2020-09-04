Lego объявила о росте прибыли на 11% в первом полугодии 2020 года

Благодарить за такие результаты, по словам Кристиансена, следует команду Lego, которая «сделала все возможное, чтобы уберечь себя во время пандемии и принести игру детям и семьям по всему миру». Однако что действительно сыграло ключевую роль в успехах компании – так это инвестиции в развитие онлайн-продаж. «В течение последних 1,5–2 лет мы инвестировали не только в портфолио бренда, но и в торговлю через интернет. И теперь это окупается. Онлайн не зависит от закрытия магазинов или локдаунов», – рассказал Кристиансен. К слову, во время локдауна все 616 магазинов Lego по всему миру были закрыты (46 из них появились только в начале 2020 г., 30 – в Китае). Кроме того, два из трех главных заводов Lego, в Мексике и Китае, были вынуждены приостановить производство на два месяца.