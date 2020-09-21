Розничная торговля вернулась на докризисный уровень

Розничная торговля вернулась на докризисный уровеньОбъемы продаж многих онлайн-магазинов просели после отмены самоизоляции
Оборот и количество платежей в офлайне уверенно восстанавливаются с мая, а онлайн-торговля продолжает расти, как и в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования компании «Эвотор», владеющей более чем 650 000 смарт-терминалов, и платежного сервиса «ЮKassa» (прежнее название – «Яндекс.Касса»).
Исследование в очередной раз подтвердило, что тяжелее всех в период самоизоляции пришлось офлайн-магазинам одежды и обуви, а также турагентствам и ювелирным магазинам. В частности, продажи одежды и обуви в апреле упали на 85% по сравнению с мартом, а число покупок – на 80%. Онлайн-продажи этих товаров закономерно росли во время карантина (на 51% в апреле), зато с отменой карантинных мер произошел 8%-ный спад. Но в целом, как отмечают аналитики, оборот онлайн-торговли в августе оказался аналогичен апрельскому, а офлайн-продажи с июля вернулись на уровень февраля.
Турагентства недополучили в апреле 73% мартовского оборота и 58% покупок. И если число покупок в августе приблизилось к докарантинному, то оборот восстановился лишь на две трети. В онлайне оборот и количество платежей у турагентств и гостиниц сильно упали в марте, но уже в мае, сразу же после отмены самоизоляции, началось восстановление. В офлайне оборот турагентств сократился в апреле на рекордные 95%, но в июле уже вырос на 80% по сравнению с февралем. При этом в июле россияне купили вдвое больше туров, чем в феврале.
Выручка ювелирных магазинов снизилась в апреле к марту на 75%, а число покупок – на 61%. Однако продажи ювелирных украшений относительно быстро восстановились, ведь отмена самоизоляции как раз совпала с началом сезона свадеб. Поэтому в июле как выручка, так и число покупок в ювелирных магазинах превысили мартовские показатели на 8%, а в августе – на 18%. В онлайне продажи ювелирных украшений показали максимальное увеличение оборота в мае – на 47% по сравнению с апрелем. Тогда же количество платежей выросло на 66%. По мере открытия магазинов объем онлайн-продаж заметно сократился, но все равно сейчас превышает показатели марта.
Онлайн-шопинг стал привычкой
Россияне продолжают активно оплачивать онлайн товары и услуги — даже после отмены режима самоизоляции. На фоне пандемии количество людей, которые стали покупать через интернет еду и товары, заметно выросло. Если раньше многие пользователи предпочитали своими глазами увидеть товар на витрине и только потом заказать его на сайте, то теперь для еще большего числа людей покупка происходит полностью в онлайне — от выбора и принятия решения до оформления заказа и оплаты.
Лучше других пережил пандемию сектор стройматериалов. Выручка и число покупок в этом сегменте просели только в апреле – на 13% по сравнению с февралем, а в остальные месяцы значительно превышали докризисные значения. Пик спроса на стройматериалы пришелся на июль, когда выручка строительных магазинов практически удвоилась. А онлайн-продажи сильно выросли в апреле – на 89%. При этом в августе оборот превысил февральские показатели в 2,5 раза.
По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в период самоизоляции 60% россиян продолжали посещать магазины лично, 67% заказывали продукты и непродовольственные товары онлайн. При этом сегмент онлайн-покупателей на 50% состоит из тех, кто и до карантина заказывал товары через интернет, а на 50% – из перешедших на онлайн-покупки именно из-за самоизоляции. Примечательно, что 71% онлайн-покупателей готовы продолжать заказывать доставку на дом и после отмены карантина, а для 29% это оказалось временной мерой. По оценкам НАФИ, прирост числа клиентов, перешедших в нынешнем году из офлайна в онлайн, составит 12–14%.
«Карантинные меры научили не только потребителей покупать онлайн, но и многих ритейлеров – продавать онлайн. Полученный опыт и допущенные ошибки будут пересмотрены, и уже в ближайшее время мы увидим на рынке онлайн-коммерции рост конкуренции и предложений от игроков, работавших ранее только офлайн, – считает заместитель гендиректора НАФИ Тимур Аймалетдинов. – В более отдаленной перспективе целый ряд сегментов онлайн-торговли, где особенно сильно почувствовали отсутствие в период пандемии живого покупателя (бьюти-индустрия, одежда и обувь), получат в онлайне дополнительные возможности для бизнеса и уже не будут так сильно зависеть от физических магазинов».
По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, объем онлайн-торговли в России в 2020 г. вырастет на 15–20%. «Нас упрекают в излишне осторожных прогнозах, – говорит Иванов. – Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что значительно выросли объемы продаж у компаний, которые в сумме занимают 20–25% рынка. А остальные, занимающие 75–80%, либо показывают стабильные результаты, либо снижают обороты. Но кризис стал большим обучающим проектом: теперь совершать онлайн-покупки умеют практически все, даже очень многие пожилые люди».
При этом он отмечает, что во время карантина стали очень популярны онлайн-покупки продовольственных товаров и многие компании вложились в создание и развитие продуктовых интернет-магазинов. Но сейчас их продажи сокращаются – люди вернулись в обычные магазины. И насколько окупятся эти вложения, по мнению главы НАДТ, «большой вопрос».
По данным НАДТ, общий оборот онлайн-торговли в России – около $20 млрд. На долю зарубежных интернет-магазинов стабильно приходится около $3 млрд. Во время карантина у иностранцев упали обороты из-за проблем с доставкой. Но сейчас, как считает Иванов, «они будут отыгрываться».