Розничная торговля вернулась на докризисный уровень

Турагентства недополучили в апреле 73% мартовского оборота и 58% покупок. И если число покупок в августе приблизилось к докарантинному, то оборот восстановился лишь на две трети. В онлайне оборот и количество платежей у турагентств и гостиниц сильно упали в марте, но уже в мае, сразу же после отмены самоизоляции, началось восстановление. В офлайне оборот турагентств сократился в апреле на рекордные 95%, но в июле уже вырос на 80% по сравнению с февралем. При этом в июле россияне купили вдвое больше туров, чем в феврале.