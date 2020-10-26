X5 Retail Group отказалась от запуска фармацевтического маркетплейса

X5 Retail Group отказалась от запуска фармацевтического маркетплейсаЭто может быть связано с выходом из проекта одного из партнеров
Заявленный в прошлом году X5 Retail Group фармацевтический маркетплейс apteka.perekrestok.ru так и не заработал. На это обратил внимание корреспондент «Ведомостей». Представитель компании подтвердил, что реализация этого проекта была приостановлена, причины такого решения он не назвал.
X5 создавала интернет-площадку для продажи лекарственных препаратов онлайн. Предполагалось, что заказы можно будет забрать в аптечных пунктах на территории магазинов ритейлера. Для их создания компания планировала привлекать различных представителей аптечных сетей, а логистическим партнером X5 по этому проекту должна была стать ГК «Сантэнс», которая специализируется на поставках фармацевтической и сопутствующей продукции.
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