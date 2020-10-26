X5 Retail Group отказалась от запуска фармацевтического маркетплейса

X5 создавала интернет-площадку для продажи лекарственных препаратов онлайн. Предполагалось, что заказы можно будет забрать в аптечных пунктах на территории магазинов ритейлера. Для их создания компания планировала привлекать различных представителей аптечных сетей, а логистическим партнером X5 по этому проекту должна была стать ГК «Сантэнс», которая специализируется на поставках фармацевтической и сопутствующей продукции.